ÖVP und NEOS halten an Regierungsprogramm fest

Wien - Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene Partei, die SPÖ, vor viele Fragen, sondern auch die Koalitionspartner. Montagvormittag berieten die Länderchefs der ÖVP, wie man mit der neuen Situation umgehen soll. In einem Pressestatement am Nachmittag betonte Kanzler Christian Stocker nochmals, dass parteiinterne Diskussionen nicht die Regierungsarbeit beeinträchtigen dürften. Selbiges ließ NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wissen.

Medizin-Nobelpreis für drei Pioniere der Optogenetik

Stockholm/Wien - Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie geht dieses Jahr an drei Männer "für ihre Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und zur Optogenetik". Das gab das Karolinska-Institut in Stockholm am Montag bekannt. Die Preisträger sind Karl Deisseroth aus den USA sowie die deutschen Forscher Peter Hegemann und Georg Nagel. Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Die erste Vergabe der Nobelpreise jährt sich heuer zum 125. Mal.

Netanyahu droht Hamas-Kämpfern bei Gedenken an 7. Oktober

Jerusalem - Knapp drei Jahre nach dem Hamas-Großangriff auf Israel hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu eine erneute Machtübernahme der Islamisten im Gazastreifen ausgeschlossen. "Es wird keine Hamas-Herrschaft im Gazastreifen geben", sagte Netanyahu am Montag auf einem Militärfriedhof in Jerusalem bei einer Gedenkfeier für die Opfer der Attacken vom 7. Oktober 2023. Er kündigte an, weiterhin gegen alle vorzugehen, die an dem Angriff oder an Geiselnahmen beteiligt waren.

Spaniens Premier S�nchez kündigt Neuwahlen an

Madrid - Spaniens Ministerpräsident Pedro S�nchez hat am Montag vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Diese sollen am 29. November stattfinden, sagte der Sozialist in einer online übertragenen Erklärung. Seine Regierung aus sozialistischer PSOE und dem linksalternativen Bündnis Sumar hat keine Mehrheit mehr, seit die separatistische Katalanenpartei Junts vor knapp einem Jahr ins Lager der Opposition wechselte. Im Umfragen liegt die PSOE hinter der konservativen Oppositionspartei PP.

Dänisches Melderegister von Hackern angegriffen

Kopenhagen - Bei einem Hackerangriff auf das dänische Melderegister haben sich Unbekannte Zugriff auf Daten von 8,8 Millionen Menschen verschafft. Wie das für Digitales zuständige Ministerium am Montag mitteilte, gehörten dazu die Namen, die Adressen und die Sozialversicherungsnummern von lebenden und verstorbenen Menschen. Den Angaben zufolge war die Verwaltung der Behörde am Freitag über eine "Anomalie" im System des Personenregisters (CPR) "im Lauf des Septembers" informiert worden.

Nationalisten führen bei Wahlen in Bosnien-Herzegowina

Sarajevo - Bei den allgemeinen Wahlen in Bosnien-Herzegowina hat sich am Sonntag ein Sieg der nationalistischen Parteien der drei zerstrittenen Volksgruppen abgezeichnet. Relative Wahlsiegerin wurde die bosniakische Partei der Demokratischen Aktion (SDA), die nach Teilergebnissen auf 19,9 Prozent kam, gefolgt von der nationalistischen SNSD des Serbenführers Milorad Dodik mit 16,4 Prozent. Dodik setzte seinen Kandidaten auch bei der Präsidentenwahl der Republika Srpska durch.

Jemens Regierungstruppen melden Erfolge am Roten Meer

Sanaa - Nach Beginn einer Großoffensive gegen die Houthi-Miliz melden die Streitkräfte der international anerkannten Regierung des Jemens die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab. Der Sprecher der Regierungstruppen, Majid al-Nasli, erklärte, die Streitkräfte hätten die Kontrolle über das Gebiet rund um die Meerenge im Südwesten des Landes sowie den Flughafen der Stadt Dhubab übernommen. Hunderte Houthi-Kämpfer seien eingekesselt worden.

Schülerproteste in Frankreich gehen weiter

Paris/Nancy/Reims - Die massiven Schülerproteste in Frankreich für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen sind in eine zweite Woche gestartet. Am Morgen gab es erneut vielerorts Protest- und Blockadeaktionen an Gymnasien. Nach vorläufigen Angaben des Bildungsministeriums waren 413 Schulen von Protesten betroffen. Wie schon in der vergangenen Woche kam es dabei teils zu Ausschreitungen und Gewalt.

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red