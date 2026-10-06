ÖVP und NEOS halten an Regierungsprogramm fest

Wien - Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene Partei, die SPÖ, vor viele Fragen, sondern auch die Koalitionspartner. Montagvormittag berieten die Länderchefs der ÖVP, wie man mit der neuen Situation umgehen soll. In einem Pressestatement am Nachmittag betonte Kanzler Christian Stocker nochmals, dass parteiinterne Diskussionen nicht die Regierungsarbeit beeinträchtigen dürften. Selbiges ließ NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wissen.

KI-Experte erneuert Warnung vor "Auslöschung der Menschheit"

New York/San Francisco - Der Experte für Künstliche Intelligenz (KI), Jacob Coxon, hat bei einer Anhörung in New York seine Risikowarnungen bekräftigt. Die Technologie könne zwar "enorme Vorteile" bringen, sagte der Brite am Montag vor Mitgliedern des New Yorker Stadtrats. Er halte es aber eher für wahrscheinlich, "dass die Menschheit die Kontrolle über KI verliert, was in der Auslöschung der Menschheit enden könnte".

Flydubai-Copilot wollte Tel Aviver Flughafen treffen

Jerusalem/Dubai - Der Co-Pilot des Flydubai-Flugs von Dubai nach Tel Aviv wollte das Flugzeug laut US-Medien auf den israelischen Großflughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stürzen lassen. Das berichtet unter anderem der US-Sender ABC News unter Berufung auf zwei hochrangige US-Beamte und eine mit den Ermittlungen vertraute israelische Quelle. Dem Radiosender NPR liegen ähnliche Informationen aus einer noch laufenden Untersuchung vor. US-Präsident Donald Trump vermutet den Iran hinter der Tat.

EU-Kommission präsentiert Fahrpläne zur Erweiterung

Brüssel - EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos soll am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg die lange erwarteten Vorschläge der EU-Kommission für eine weitere Erweiterung und dafür nötige Reformen der EU präsentieren. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte in ihrer Rede zur Lage der Union Mitte September Fahrpläne für die am weitesten fortgeschrittenen EU-Beitrittskandidaten angekündigt. "Dieser Prozess wird nach wie vor auf Leistung basieren", betonte sie.

Tote und Verletzte bei Gleitbombenangriff auf Charkiw

Charkiw (Charkow)/Odessa/Moskau - Durch russische Fliegerbomben sind in der ostukrainischen Großstadt Charkiw nach neuesten Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Die Ermittlungsbehörden sprachen von 59 Verletzten. Unter den Trümmern eines Wohnhauses werde weiter nach möglichen weiteren Opfern gesucht. "Die Beseitigung der Folgen des russischen Angriffs dauert an", teilte das ukrainische Innenministerium Montagabend mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft an baldige Friedensverhandlungen.

Jemens Regierungstruppen melden Erfolge am Roten Meer

Sanaa - Nach Beginn einer Großoffensive gegen die Houthi-Miliz melden die Streitkräfte der international anerkannten Regierung des Jemen die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab. Der Sprecher der Regierungstruppen, Majid al-Nasli, erklärte, die Streitkräfte hätten die Kontrolle über das Gebiet rund um die Meerenge im Südwesten des Landes sowie den Flughafen der Stadt Dhubab übernommen. Hunderte Houthi-Kämpfer seien eingekesselt worden.

Dutzende Festnahmen bei Schülerprotesten in Belgien

Brüssel - Bei Protesten von Schülern in mehreren Städten in Belgien ist es nach Angaben der Polizei zu gewaltsamen Zusammenstößen und Sachbeschädigungen gekommen. Bei einer Demonstration in Lüttich mit rund 1.000 Teilnehmern seien Dutzende Menschen festgenommen und 18 Polizeibeamte leicht verletzt worden, teilte die belgische Polizei am Montag mit. Einige Demonstranten hätten Brände gelegt, darunter in Mülltonnen. Auch in Frankreich gibt es gewaltsame Proteste.

Rund 30 Tote bei Bootsunglück in der DR Kongo

Kinshasa - Bei einem Zusammenstoß zweier Boote auf dem Kongo-Fluss in der Demokratischen Republik Kongo sind rund 30 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Menschen werden vermisst, wie der Innenminister der Provinz, Chrispin Mputu, mitteilte. Nur wenige Menschen hätten das Unglück überlebt. Der Unfall hatte sich bereits Sonntagabend in der Provinz �quateur im Westen des Landes ereignet.

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red