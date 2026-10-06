Massiver ukrainischer Drohnenangriff auf Moskau

Moskau - Bei einem Drohnenangriff auf die Region Moskau sind laut russischen Behörden zwei Menschen getötet worden: einer davon ein 20-Jähriger in einem Dorf am Rand der Hauptstadt, sagte Regionalgouverneur Andrej Worobjow am Dienstag. Mehrere Häuser seien beschädigt worden. Es gebe neun Verletzte. Laut Agentur TASS wurde Moskau über Nacht mit 650 Drohnen attackiert. Es sei der zweitschwerste Angriff auf Moskau und Umgebung in den letzten zwei Jahren gewesen.

Physik-Nobelpreis 2026 wird bekannt gegeben

Stockholm - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Dienstag in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Physik bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Greenpeace-Gasausstiegsranking: Wien auf Rang drei

Wien - In einem europäischen Städte-Ranking der Umweltorganisation Greenpeace zum Gasausstieg beim Heizen ist Wien unter 15 Hauptstädten auf dem dritten Platz gelandet. Während die Bundeshauptstadt für ihre Strategien Höchstnoten erhält, ziehen der hohe Gasanteil in der Fernwärme und die Müllverbrennung die Bewertung nach unten. Die Vergleichsstudie basiert auf offiziellen Daten der EU-Kommission, richtet ihre Bewertungsmaßstäbe jedoch an den politischen Kriterien der NGO aus.

Kfz-Diebstahlserie mit 500.000 Euro Schaden geklärt

Wiener Neustadt - Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Burgenland haben nach monatelangen Ermittlungen eine länderübergreifende Kfz-Diebstahlsserie geklärt. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Den beiden Slowaken im Alter von 54 und 43 Jahren werden derzeit 21 Diebstähle mit einer Schadenssumme von rund 500.000 Euro zugeschrieben. In sieben weiteren Fällen blieb es beim Versuch, teilte das Bundeskriminalamt am Dienstag mit.

Amokläufer soll durch US-Militär hingerichtet werden

Washington - Präsident Donald Trump hat nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums grünes Licht für die Hinrichtung des zum Tode verurteilten Amokläufers Nidal Hasan gegeben, der 2009 auf einem US-Armeestützpunkt 13 Menschen getötet hatte. Verteidigungsminister Pete Hegseth habe "empfohlen, dass der verurteilte Terrorist Nidal Malik Hasan durch ein Erschießungskommando der US-Armee hingerichtet wird", teilte Pentagonsprecher Sean Parnell am Montag mit. Trump habe dem "zugestimmt".

Trump will sich Werbespots aus eigener Tasche zahlen

Washington - Nach Kritik an steuerfinanzierter Wahlwerbung hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, Werbespots für sich vor den Kongress-Zwischenwahlen im November aus eigener Tasche zu bezahlen. Er habe beschlossen, "patriotische Anzeigen" zu schalten und diese selbst zu bezahlen - "mit Geld, das ich für MAGA gesammelt habe", schrieb Trump am Montag (Ortszeit) auf seiner Onlineplattform Truth Social. MAGA steht für Trumps Slogan "Make America Great Again" (Macht Amerika wieder groß).

Innenminister Karner zu Arbeitsbesuch in der Türkei

Wien/Ankara - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) absolviert am Dienstag einen Arbeitsbesuch in der Türkei. Im Fokus steht ein Treffen des Ministers mit seinem türkischen Kollegen Mustafa �ift�i, wie Karners Büro im Vorfeld mitteilte. Das geplante Gespräch werde sich um die Themen Bekämpfung von Terrorismus, Organisierter Kriminalität und illegaler Migration sowie um Abschiebungen drehen. Enge Kooperation sei essenziell für die Sicherheit in Europa, ließ Karner wissen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red