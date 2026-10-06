Deutscher Ex-Geheimdienstchef Hanning festgenommen

Berlin - Der Ex-Präsident des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, ist am Dienstag unter Spionageverdacht festgenommen worden. Außer dem 80-Jährigen wurde auch sein ehemaliger Büroleiter festgenommen. Dieser soll Hanning nach Ende von dessen Beamtenlaufbahn jahrelang geheime Informationen weitergegeben haben. Es steht der Verdacht des Auskundschaftens von Staatsgeheimnissen im Raum. Es soll dabei aber nicht um eine Verbindung zu Russland gehen.

Notstand in US-Bundesstaat New York wegen Masernfällen

Albany (New York) - Wegen steigender Zahlen von Maserninfektionen in ländlichen Gebieten des US-Bundesstaates New York hat Gouverneurin Kathy Hochul den Notstand ausgerufen. Dies ermögliche dem Bundesstaat, schneller auf den Ausbruch zu reagieren und gestatte medizinischem Fachpersonal, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um mehr Einwohner New Yorks bei Bedarf impfen und testen zu lassen, hieß es in einer Mitteilung.

Französischer Schüler blockieren aus Protest Gymnasien

Paris - An zahlreichen französischen Gymnasien und einigen Universitäten haben am Dienstag zum Start eines nationalen Protesttags Blockadeaktionen von Schülern und Studenten begonnen. Den seit einer Woche andauernden teils gewaltsamen Protesten für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen haben sich erstmals auch Gewerkschaften und Linke angeschlossen. Auch Lehrkräfte und Eltern sind bei den Protesten dabei. Die Polizei hat ein Großaufgebot mobilisiert.

Handelsverband wehrt sich in Brüssel gegen Paketsteuer

Wien - Der Handelsverband hat am Dienstag eine Binnenmarkt-Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen seit 1. Oktober die Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung bezahlen. Inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Der Handelsverband sieht bei der Paketabgabe erhebliche Verstöße gegen EU-Recht, unter anderem gegen die Warenverkehrsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit.

Wieder Schiff im Schwarzen Meer nach Drohnenangriff gesunken

Sofia - Bei einem Drohnenangriff im Schwarzen Meer vor der Küste Bulgariens sind zwei Handelsschiffe getroffen worden, eines ist gesunken. Wie der Leiter des Seenotrettungszentrums in Warna, Rumen Nikolov, am Dienstag im öffentlich-rechtlichen Radiosender BNR sagte, werde die Besatzung des gesunkenen Schiffs vermisst. Die Crew des zweiten Schiffes konnte demnach gerettet werden. Die Regierung teilte mit, unverzüglich eine Krisensitzung einzuberufen.

September brachte keine Trendwende bei Trockenheit

Wien/Österreich - Der September war in Österreich erneut zu warm und zu trocken. Das besagt der aktuelle Wasserhaushaltsbericht des Umweltministeriums. Mit einer Temperaturabweichung von plus 2,1 Grad gegenüber der Klimanormalperiode 1991-2020 sowie einem österreichweiten Niederschlagsdefizit von 29 Prozent setzte sich die Trockenheit fort. Einzelne, regional begrenzte Niederschlagsereignisse hatten kaum Einfluss auf die hydrologische Situation, heißt es im Monatsbericht für September.

Greenpeace-Gasausstiegsranking: Wien auf Rang drei

Wien - In einem europäischen Städte-Ranking der Umweltorganisation Greenpeace zum Gasausstieg beim Heizen ist Wien unter 15 Hauptstädten auf dem dritten Platz gelandet. Während die Bundeshauptstadt für ihre Strategien Höchstnoten erhält, ziehen der hohe Gasanteil in der Fernwärme und die Müllverbrennung die Bewertung nach unten. Die Vergleichsstudie basiert auf offiziellen Daten der EU-Kommission, richtet ihre Bewertungsmaßstäbe jedoch an den politischen Kriterien der NGO aus.

Physik-Nobelpreis 2026 wird bekannt gegeben

Stockholm - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Dienstag in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Physik bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red