BWB fordert gesetzliche Änderungen bei der Fernwärme

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) drängt nach Vorlage ihres Abschlussberichts zur Fernwärme auf gesetzliche Änderungen. So gibt es für Fernwärme weder einen Regulator noch eine Schlichtungsstelle. BWB-Chefin Natalie Harsdorf forderte am Dienstag mehr Wettbewerb bei den Messdienstleistern, mehr Transparenz bei der Preisbildung, und mehr Rechte für die Wärmeabnehmer. Anzeichen für einen Missbrauch der Monopolstellung fand die BWB nicht.

FPÖ sieht Wehrpflicht-Verhandlungen vorerst gescheitert

Wien - Die Verhandlungen der Regierungsparteien mit der Opposition zur Wehrpflicht sind vorerst festgefahren. Für die Freiheitlichen bleibt die Verlängerung des Zivildienstes der Knackpunkt, wofür ja eine Zweidrittelmehrheit und somit eine der beiden Oppositionsparteien notwendig ist. Hier ortet Wehrsprecher Volker Reifenberger keinerlei weitere "Verhandlungsbereitschaft" der Regierungsfraktionen, wie er am Dienstag bei einer Pressekonferenz klar machte.

Physik-Nobelpreis für Neutrino-Jäger Francis Halzen

Stockholm - Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den in den USA tätigen gebürtigen Belgier Francis Halzen. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Er wird "für seine entscheidenden Beiträge zum IceCube-Neutrino-Observatorium und die Entdeckung hochenergetischer Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs" ausgezeichnet.

Deutscher Ex-Geheimdienstchef Hanning festgenommen

Berlin - Der Ex-Präsident des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, ist am Dienstag unter Spionageverdacht festgenommen worden. Außer dem 80-Jährigen wurde auch sein ehemaliger Büroleiter festgenommen. Dieser soll Hanning nach Ende von dessen Beamtenlaufbahn jahrelang geheime Informationen weitergegeben haben. Es steht der Verdacht des Auskundschaftens von Staatsgeheimnissen im Raum. Es soll dabei aber nicht um eine Verbindung zu Russland gehen.

1.133 Schulpflichtverletzungen in der Sommerschule

Wien - 1.133 Schulpflichtverletzungen haben die Bildungsdirektionen aufgrund des Schwänzens der Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen gemeldet. Das teilte das Bildungsministerium auf APA-Anfrage mit. Heuer war die Sommerschule erstmals für Kinder aus Deutschförderklassen verpflichtend. Insgesamt nahmen heuer 60.400 Schülerinnen und Schüler teil, knapp 15.600 waren dazu verpflichtet. Rund sieben Prozent haben diese also trotz Verpflichtung geschwänzt.

Babler wendet sich an Mitglieder und sieht "Riesenerfolg"

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich am Dienstag erstmals seit seiner Quasi-Demontage vom Sonntag an das eigene Parteivolk gewendet. In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärt er den Parteimitgliedern die Ereignisse der vergangenen Tage und betont, "auf Wunsch" des designierten Vizekanzlers Markus Marterbauer als Minister weitermachen zu wollen. Dass man sich gemeinsam auf eine Vorgangsweise verständigt habe, sieht er als "Riesenerfolg".

Angreiferin sticht in Istanbuler Schule mit Messer um sich

Istanbul - Wieder eine Gewalttat an einer Schule in der Türkei: Eine Schülerin hat in einer Mittelschule in Istanbul acht Schüler mit einem Messer verletzt. Die Angreiferin wohne in der Nachbarschaft und sei in einer Schuluniform gekleidet auf das Schulgelände gekommen. Dort habe sie "wahllos" auf Schüler eingestochen, teilte Gouverneur Davut Gül mit. Die Täterin besucht den Angaben zufolge eine andere Schule.

Frühchen mit seltener Fehlbildung in Tirol wohlauf

Innsbruck - Nach schwierigsten Startbedingungen ins Leben vor einem Jahr an der Innsbrucker Klinik gibt es nun offenbar ein Happy End: Ein Frühgeborenes kam nach nur 23 Wochen Schwangerschaft und 520 Gramm Gewicht zur Welt. Erschwerend hinzu kam eine seltene Fehlbildung. Diese Kombination sei höchstwahrscheinlich einzigartig, sagte ein Sprecher der tirol kliniken zur APA. Komplexe kinderchirurgische Operationen waren erforderlich. Mittlerweile ist der kleine Patient wohlauf.

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red