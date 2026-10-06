Paramount schließt Warner-Übernahme ab

Washington - In Hollywood bricht eine neue Ära mit den traditionsreichen Studios Paramount und Warner Brothers unter einem Dach an. Der von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison beherrschte Paramount-Konzern schloss die gut 110 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner ab. Das neue Unternehmen mit dem Namen Skydance steht nun vor einer komplexen Integration und muss dabei eine Schuldenlast von Dutzenden Milliarden Dollar bewältigen.

BWB fordert gesetzliche Änderungen bei der Fernwärme

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) drängt nach Vorlage ihres Abschlussberichts zur Fernwärme auf gesetzliche Änderungen. So gibt es für Fernwärme weder einen Regulator noch eine Schlichtungsstelle. BWB-Chefin Natalie Harsdorf forderte am Dienstag mehr Wettbewerb bei den Messdienstleistern, mehr Transparenz bei der Preisbildung, und mehr Rechte für die Wärmeabnehmer. Anzeichen für einen Missbrauch der Monopolstellung fand die BWB nicht.

Physik-Nobelpreis für Neutrino-Jäger Francis Halzen

Stockholm/Wien - Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den in den USA tätigen gebürtigen Belgier Francis Halzen. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Er wird "für seine entscheidenden Beiträge zum IceCube-Neutrino-Observatorium und die Entdeckung hochenergetischer Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs" ausgezeichnet.

Deutscher Ex-Geheimdienstchef Hanning festgenommen

Berlin - Der Ex-Präsident des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, ist am Dienstag unter Spionageverdacht festgenommen worden. Außer dem 80-Jährigen wurde auch sein ehemaliger Büroleiter festgenommen. Dieser soll Hanning nach Ende von dessen Beamtenlaufbahn jahrelang geheime Informationen weitergegeben haben. Es steht der Verdacht des Auskundschaftens von Staatsgeheimnissen im Raum. Es soll dabei aber nicht um eine Verbindung zu Russland gehen.

FPÖ sieht Wehrpflicht-Verhandlungen vorerst gescheitert

Wien - Die Verhandlungen der Regierungsparteien mit der Opposition zur Wehrpflicht sind vorerst festgefahren. Für die Freiheitlichen bleibt die Verlängerung des Zivildienstes der Knackpunkt, wofür ja eine Zweidrittelmehrheit und somit eine der beiden Oppositionsparteien notwendig ist. Hier ortet Wehrsprecher Volker Reifenberger keinerlei weitere "Verhandlungsbereitschaft" der Regierungsfraktionen, wie er am Dienstag bei einer Pressekonferenz klar machte.

Katalanenführer Puigdemont darf wieder nach Spanien

Madrid/Barcelona - Nach neun Jahren im Exil darf der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont wieder zurück nach Spanien. Das Oberste Gericht in Madrid hat am Dienstag einen Haftbefehl gegen Puigedemont aufgehoben, nachdem das Verfassungsgericht des Landes dies angeordnet hatte. Die Justiz hatte sich zuvor zwei Jahre lang geweigert, ein von der linksgerichteten Regierung beschlossenes Amnestiegesetz auf den Separatistenführer anzuwenden.

Babler wendet sich an Mitglieder und sieht "Riesenerfolg"

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich am Dienstag erstmals seit seiner Quasi-Demontage vom Sonntag an das eigene Parteivolk gewendet. In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärt er den Parteimitgliedern die Ereignisse der vergangenen Tage und betont, "auf Wunsch" des designierten Vizekanzlers Markus Marterbauer als Minister weitermachen zu wollen. Dass man sich gemeinsam auf eine Vorgangsweise verständigt habe, sieht er als "Riesenerfolg".

Erneut Zusammenstöße bei Schülerprotesten in Frankreich

Paris - In Frankreich ist es bei Schülerprotesten erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. In Straßburg und Lyon lieferten sich Protestierende und Sicherheitskräfte am Dienstag Auseinandersetzungen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Landesweit beteiligten sich Tausende Menschen an den Kundgebungen gegen Lehrermangel und den maroden Zustand von Schulgebäuden. Laut der Schülergewerkschaft wurden rund 1.800 Gymnasien blockiert oder blieben geschlossen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red