Physik-Nobelpreis für Neutrino-Jäger Francis Halzen

Stockholm/Wien - Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den in den USA tätigen gebürtigen Belgier Francis Halzen. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Er wird "für seine entscheidenden Beiträge zum IceCube-Neutrino-Observatorium und die Entdeckung hochenergetischer Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs" ausgezeichnet.

EU-Kommission will EU bereit für nächste Erweiterung machen

Brüssel/Straßburg - EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos hat am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg die lange erwarteten Vorschläge der EU-Kommission für eine weitere Erweiterung und dafür nötige Reformen der EU präsentiert. Kernpunkte sind eine verstärkte schrittweise Integration, die mit neuen Schutzklauseln verknüpft ist, und eine handlungsfähigere Union mit Mehrheitsentscheidungen in mehr Bereichen als bisher, etwa bei der Verhängung oder Verlängerung von Sanktionen.

FPÖ sieht Wehrpflicht-Verhandlungen vorerst gescheitert

Wien - Die Verhandlungen der Regierungsparteien mit der Opposition zur Wehrpflicht sind vorerst festgefahren. Für die Freiheitlichen bleibt die Verlängerung des Zivildienstes der Knackpunkt, wofür ja eine Zweidrittelmehrheit und somit eine der beiden Oppositionsparteien notwendig ist. Hier ortet Wehrsprecher Volker Reifenberger keinerlei weitere "Verhandlungsbereitschaft" der Regierungsfraktionen, wie er am Dienstag bei einer Pressekonferenz klar machte.

Paramount schließt Warner-Übernahme ab

Washington - In Hollywood bricht eine neue Ära mit den traditionsreichen Studios Paramount und Warner Brothers unter einem Dach an. Der von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison beherrschte Paramount-Konzern schloss die gut 110 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner ab. Das neue Unternehmen mit dem Namen Skydance steht nun vor einer komplexen Integration und muss dabei eine Schuldenlast von Dutzenden Milliarden Dollar bewältigen.

Island für Rubio wichtiger Außenposten für Sicherheit

Reykjavik - US-Außenminister Marco Rubio hat bei einem Besuch in Island die strategische Bedeutung des nordischen Landes beim Thema Sicherheit hervorgehoben. Island sei seit langem "ein wichtiger Außenposten für die Überwachung geheimer Aktivitäten und die Abschreckung unserer Gegner", sagte Rubio am Dienstag in Reykjavik. Rubio war am Montag in Island eingetroffen und hatte Gespräche mit Regierungschefin Kristrun Frostadottir und Außenminister Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir geführt.

Erneut Zusammenstöße bei Schülerprotesten in Frankreich

Paris - In Frankreich ist es bei Schülerprotesten erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. In Straßburg und Lyon lieferten sich Protestierende und Sicherheitskräfte am Dienstag Auseinandersetzungen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Landesweit beteiligten sich Tausende Menschen an den Kundgebungen gegen Lehrermangel und den maroden Zustand von Schulgebäuden. Laut der Schülergewerkschaft wurden rund 1.800 Gymnasien blockiert oder blieben geschlossen.

Erster AfD-Landtagspräsident Deutschlands gewählt

Magdeburg - Erstmals in Deutschland stellt die rechtspopulistische AfD den Präsidenten des Parlaments eines Bundeslandes. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am Dienstag den 35 Jahre alten Tobias Rausch im ersten Wahlgang in das höchste Amt des ostdeutschen Bundeslandes gewählt. Bei der geheimen Abstimmung in Magdeburg, der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, erhielt er 48 Ja-Stimmen. 29 Abgeordnete stimmten gegen ihn. Zudem gab es fünf Enthaltungen.

FMA-Vorstand Ettl warnt vor zu starker Deregulierung

Wien - In Anbetracht der vielfältigen wirtschaftlichen Krisen warnt der scheidende Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA), Helmut Ettl, vor zu starker Deregulierung der Finanzbranche. "Bei Deregulierung müssen wir wirklich aufpassen", sagte Ettl am Dienstag bei der 18. FMA-Aufsichtskonferenz in Wien. "Es bauen sich viele Themen am Finanzmarkt auf. Jetzt Schutzdämme einzureißen wäre das falsche Zeichen", so der FMA-Vorstand.

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red