Physik-Nobelpreis für Neutrino-Jäger Francis Halzen

Stockholm/Wien - Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den in den USA tätigen gebürtigen Belgier Francis Halzen. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Er wird "für seine entscheidenden Beiträge zum IceCube-Neutrino-Observatorium und die Entdeckung hochenergetischer Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs" ausgezeichnet.

EU-Kommission will EU bereit für nächste Erweiterung machen

Brüssel/Straßburg/Wien - EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos hat am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg die lange erwarteten Vorschläge der EU-Kommission für eine weitere Erweiterung und dafür nötige Reformen der EU präsentiert. Kernpunkte sind eine verstärkte schrittweise Integration, die mit neuen Schutzklauseln verknüpft ist, und eine handlungsfähigere Union mit Mehrheitsentscheidungen in mehr Bereichen als bisher, etwa bei der Verhängung oder Verlängerung von Sanktionen.

FPÖ sieht Wehrpflicht-Verhandlungen vorerst gescheitert

Wien - Die Verhandlungen der Regierungsparteien mit der Opposition zur Wehrpflicht sind vorerst festgefahren. Für die Freiheitlichen bleibt die Verlängerung des Zivildienstes der Knackpunkt, wofür ja eine Zweidrittelmehrheit und somit eine der beiden Oppositionsparteien notwendig ist. Hier ortet Wehrsprecher Volker Reifenberger keinerlei weitere "Verhandlungsbereitschaft" der Regierungsfraktionen, wie er am Dienstag bei einer Pressekonferenz klar machte.

Paramount schließt Warner-Übernahme ab

Washington - In Hollywood bricht eine neue Ära mit den traditionsreichen Studios Paramount und Warner Brothers unter einem Dach an. Der von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison beherrschte Paramount-Konzern schloss die gut 110 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner ab. Das neue Unternehmen mit dem Namen Skydance steht nun vor einer komplexen Integration und muss dabei eine Schuldenlast von Dutzenden Milliarden Dollar bewältigen.

Netze zum Schutz vor Drohnen in Kiew angebracht

Kiew (Kyjiw) - Nach wiederholten russischen Drohnenangriffen sind an einer zentralen Brücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Dienstag neue Schutzvorrichtungen angebracht worden. An beiden Seiten der Nordbrücke wurden große Netze zum Schutz vor Drohnen aufgehängt. Damit kommen solche Netze, die im Osten und Süden der Ukraine bereits weit verbreitet sind, erstmals in Kiew zum Einsatz. Unterdessen wurde im ostukrainischen Kramatorsk ein Polizist durch eine russische Drohne getötet.

Macron will in Krisensitzung über Schülerproteste beraten

Paris - Angesichts der seit Wochen andauernden Schülerproteste in Frankreich trifft der französische Präsident Emmanuel Macron Dienstagabend mit wichtigen Ministern zusammen. An dem Treffen sollen unter anderem Premierminister S�bastien Lecornu, Innenminister Laurent Nu�ez und Bildungsminister �douard Geffray teilnehmen, wie aus Regierungskreisen verlautete. Am Dienstag hatten sich nach Gewerkschaftsangaben insgesamt 450.000 Menschen an Kundgebungen in ganz Frankreich beteiligt.

Israel warnt vor Angriffen auf Juden weltweit am 7. Oktober

Jerusalem/Wien - Israel hat vor dem dritten Jahrestag des Massakers vom 7. Oktober vor versuchten Anschlägen auf Israelis im Ausland und Juden weltweit gewarnt. Israels Verteidigungsminister Israel Katz versetzte die Armee seines Landes außerdem in höchste Alarmbereitschaft. Die Anweisung erfolgte angesichts von Geheimdienstinformationen "über die Absichten der Hamas, an diesem Tag Angriffe und Terroroperationen gegen unsere Streitkräfte im Gazastreifen zu verüben", erklärte Katz' Büro.

Island für Rubio wichtiger Außenposten für Sicherheit

Reykjavik - US-Außenminister Marco Rubio hat bei einem Besuch in Island die strategische Bedeutung des nordischen Landes beim Thema Sicherheit hervorgehoben. Island sei seit langem "ein wichtiger Außenposten für die Überwachung geheimer Aktivitäten und die Abschreckung unserer Gegner", sagte Rubio am Dienstag in Reykjavik. Rubio war am Montag in Island eingetroffen und hatte Gespräche mit Regierungschefin Kristrun Frostadottir und Außenminister Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir geführt.

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red