EU-Kommission will EU bereit für nächste Erweiterung machen

Brüssel/Straßburg/Wien - EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos hat am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg die lange erwarteten Vorschläge der EU-Kommission für eine weitere Erweiterung und dafür nötige Reformen der EU präsentiert. Kernpunkte sind eine verstärkte schrittweise Integration, die mit neuen Schutzklauseln verknüpft ist, und eine handlungsfähigere Union mit Mehrheitsentscheidungen in mehr Bereichen als bisher, etwa bei der Verhängung oder Verlängerung von Sanktionen.

Tanker vor russischer Schwarzmeerküste in Brand

Moskau/Sofia - Ein unter liberianischer Flagge fahrender Tanker ist vor der russischen Schwarzmeerküste in der Nähe von Sotschi in Brand geraten. Die "Aframax Rio" sei von Seedrohnen angegriffen worden, teilte das Transportministerium in Moskau nach Angaben der Staatsagentur TASS mit. "Ein unter liberianischer Flagge fahrendes Schiff mit einer Ladung Öl wurde von unbemannten Booten angegriffen", heißt es in der Mitteilung. Die 23 Besatzungsmitglieder aus Indien seien gerettet worden.

Selenskyj befürchtet massiven russischen Angriff

Kiew (Kyjiw) - Russland bereitet dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge einen massiven Angriff auf die Ukraine vor. "Es liegen aktuelle Geheimdienstinformationen vor, die darauf hindeuten, dass Russland einen massiven Angriff vorbereitet", sagte Selenskyj Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Die ukrainischen Sicherheitsdienste und unsere Luftwaffe sind bereit, im Rahmen unserer verfügbaren Verteidigungsmittel darauf zu reagieren."

Macron will in Krisensitzung über Schülerproteste beraten

Paris/Wien/Washington - Angesichts der seit Wochen andauernden Schülerproteste in Frankreich trifft der französische Präsident Emmanuel Macron Dienstagabend mit wichtigen Ministern zusammen. An dem Treffen sollen unter anderem Premierminister S�bastien Lecornu, Innenminister Laurent Nu�ez und Bildungsminister �douard Geffray teilnehmen, wie aus Regierungskreisen verlautete. Am Dienstag hatten sich nach Gewerkschaftsangaben insgesamt 450.000 Menschen an Kundgebungen in ganz Frankreich beteiligt.

Laptop wird wieder Thema im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek setzt morgen, Mittwoch, seine Arbeit mit gleich vier kurzen Befragungen fort. Dabei wird es zu Beginn weniger um die Personen selbst gehen, sondern um einen weiteren wichtigen Akteur: den Laptop des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Fragen dazu soll zu Beginn ein Oberstaatsanwalt der WKStA beantworten.

Chemie-Nobelpreis 2026 wird bekannt gegeben

Stockholm - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Mittwoch in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Britischer Abenteurer erreicht nach 50.000 km Heimatland

London - Nach 28 Jahren und mehr als 50.000 Kilometern Wanderung von Südamerika rund um die Welt ist ein britischer Abenteurer in seine Heimat zurückgekehrt. Der 57-jährige Karl Bushby meisterte am Montag seine letzte Herausforderung und überquerte schwimmend den Ärmelkanal, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. "Es fühlt sich gut an, nach all den Jahren wieder britischen Boden unter meinen Füßen zu haben", wurde Bushby in einer Erklärung zitiert.

Laut Vodosek 2,8 Mrd. Euro für Luftverteidigung nötig

Wien - In den kommenden Wochen verhandelt die Koalition über die Sonderfinanzierung für die Luftverteidigung. Dabei geht es auch abgesehen von der Eurofighter-Nachfolge um viel Geld, das bisher nicht im Budget veranschlagt ist. Allein für die Drohnenabwehr sind laut dem neuen Generalstabschef Harald Vodosek mindestens zusätzliche 800 Millionen Euro notwendig, weitere rund 2 Milliarden Euro für die bodengebundene Luftabwehr, wie Vodosek gegenüber der "Presse" (Mittwoch) erklärte.

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red