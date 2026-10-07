EU-Kommission will EU bereit für nächste Erweiterung machen

Brüssel/Straßburg/Wien - EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos hat am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg die lange erwarteten Vorschläge der EU-Kommission für eine weitere Erweiterung und dafür nötige Reformen der EU präsentiert. Kernpunkte sind eine verstärkte schrittweise Integration, die mit neuen Schutzklauseln verknüpft ist, und eine handlungsfähigere Union mit Mehrheitsentscheidungen in mehr Bereichen als bisher, etwa bei der Verhängung oder Verlängerung von Sanktionen.

Christa Pike nach Hinrichtungsversuch ansprechbar

Memphis (Tennessee) - Nach einem gescheiterten Hinrichtungsversuch ist die zum Tode verurteilte US-Amerikanerin Christa Pike nach Angaben ihrer Anwälte wieder bei Bewusstsein und kann sprechen. Die 50-Jährige werde weiter intensivmedizinisch behandelt, hieß es am Dienstag. Ihre Prognose sei noch unklar, mindestens sei aber mit einer langen Genesungszeit zu rechnen.

Selenskyj befürchtet massiven russischen Angriff

Kiew (Kyjiw) - Russland bereitet dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge einen massiven Angriff auf die Ukraine vor. "Es liegen aktuelle Geheimdienstinformationen vor, die darauf hindeuten, dass Russland einen massiven Angriff vorbereitet", sagte Selenskyj Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Die ukrainischen Sicherheitsdienste und unsere Luftwaffe sind bereit, im Rahmen unserer verfügbaren Verteidigungsmittel darauf zu reagieren."

Tanker vor russischer Schwarzmeerküste in Brand

Moskau/Sofia - Ein unter liberianischer Flagge fahrender Tanker ist vor der russischen Schwarzmeerküste in der Nähe von Sotschi in Brand geraten. Die "Aframax Rio" sei von Seedrohnen angegriffen worden, teilte das Transportministerium in Moskau nach Angaben der Staatsagentur TASS mit. "Ein unter liberianischer Flagge fahrendes Schiff mit einer Ladung Öl wurde von unbemannten Booten angegriffen", heißt es in der Mitteilung. Die 23 Besatzungsmitglieder aus Indien seien gerettet worden.

Macron will in Krisensitzung über Schülerproteste beraten

Paris/Wien/Washington - Angesichts der seit Wochen andauernden Schülerproteste in Frankreich trifft der französische Präsident Emmanuel Macron Dienstagabend mit wichtigen Ministern zusammen. An dem Treffen sollen unter anderem Premierminister S�bastien Lecornu, Innenminister Laurent Nu�ez und Bildungsminister �douard Geffray teilnehmen, wie aus Regierungskreisen verlautete. Am Dienstag hatten sich nach Gewerkschaftsangaben insgesamt 450.000 Menschen an Kundgebungen in ganz Frankreich beteiligt.

Chemie-Nobelpreis 2026 wird bekannt gegeben

Stockholm - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Mittwoch in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

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red