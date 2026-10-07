Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor drei Jahren

Jerusalem - Am dritten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel vom 7. Oktober 2023 haben die Menschen in dem Land der Opfer gedacht. Am Gedenkort des Nova-Musikfestivals nahe des Kibbuz Reim hielten die Anwesenden am Mittwoch um 06.29 Uhr, der Uhrzeit des Beginns der Massaker, eine Schweigeminute ab. Dabei neigten die Menschen inmitten von Porträts ihrer getöteten Familienangehörigen und Freunde ihre Köpfe.

Tote bei Großangriff Russlands auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Großangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben Menschen getötet und schwere Schäden angerichtet worden. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete morgens von mindestens zwei Toten. Sie seien in den Trümmern von Garagen im östlichen Stadtteil Darnyzja gefunden worden. Zwei weitere Menschen seien dort lebend geborgen worden.

Laptop wird wieder Thema im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek setzt morgen, Mittwoch, seine Arbeit mit gleich vier kurzen Befragungen fort. Dabei wird es zu Beginn weniger um die Personen selbst gehen, sondern um einen weiteren wichtigen Akteur: den Laptop des verstorbenen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek. Fragen dazu soll zu Beginn ein Oberstaatsanwalt der WKStA beantworten.

Verdacht auf Lungenpest - WHO und USA fordern mehr Infos

Washington/Moskau - Nach dem Tod der Mitarbeiterin eines Pest-Forschungszentrums in Sibirien dringen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die USA auf mehr Informationen. Man habe um weitere Auskünfte gebeten, um die Ursache der schweren Lungenentzündung, den Erreger sowie Medienberichte über einen zweiten Mitarbeiter mit einer Lungenentzündung unbekannter Ursache zu klären, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X mit.

Chemie-Nobelpreis 2026 wird bekannt gegeben

Stockholm - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Mittwoch in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Firmenpleiten leicht rückläufig, Privatkonkurse gestiegen

Wien - Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Österreich ist in den ersten drei Quartalen gegenüber der gleichen Periode im Vorjahr 2025 leicht zurückgegangen. Eine Entwarnung wäre aus Sicht der Creditreform allerdings verfrüht, die wirtschaftliche Situation vieler Unternehmen sei weiterhin angespannt, hieß es am Mittwoch. Bei den Privatinsolvenzen gab es dagegen einen starken Anstieg. Viele Schuldner nutzten noch die schnellere Entschuldungsmöglichkeit, die Mitte Juli auslief.

Leihmutter-Skandal und Misshandlungen in den USA

Los Angeles - Die Vorwürfe wiegen schwer: Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat wegen Kindesmisshandlung in einem Leihmutterschafts-Skandal Anklage gegen ein Ehepaar erhoben. Der 66 Jahre alte Mann und seine 39-jährige Ehefrau wurden am Dienstag (Ortszeit) in ihrem Haus in Arcadia festgenommen. In der großen Villa des Paares sollen mindestens 14 Kinder, darunter Babys, die von Leihmüttern ausgetragen wurden, misshandelt worden sein.

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red