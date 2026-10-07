Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor drei Jahren

Jerusalem - Am dritten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel vom 7. Oktober 2023 haben die Menschen in dem Land der Opfer gedacht. Am Gedenkort des Nova-Musikfestivals nahe des Kibbuz Reim hielten die Anwesenden am Mittwoch um 6.29 Uhr, der Uhrzeit des Beginns der Massaker, eine Schweigeminute ab. Dabei neigten die Menschen inmitten von Porträts ihrer getöteten Familienangehörigen und Freunde ihre Köpfe. Auch in Wien wird am Mittwoch an die Attacke vor drei Jahren erinnert.

Einsatz von Schockgranaten in Frankreich vorerst ausgesetzt

Paris - Nach zahlreichen schweren Verletzungen von Jugendlichen bei Polizeieinsätzen während der Schülerproteste hat die Regierung den Einsatz von Schockgranaten ausgesetzt. Dies gelte zunächst nur für die Schülerproteste, "um zu klären, was genau passiert ist", sagte Innenminister Laurent Nu�ez am Mittwoch dem Sender RTL. Einem 15-jährigen Buben aus dem nordfranzösischen Lens war am Montag durch eine solche Granate die Hand abgerissen worden.

Keine Matura mehr ohne Leistung bei der Reifeprüfung

Wien - Die Zeugnisnote wird zwar weiter in die Gesamtbetrachtung der Matura einbezogen, doch wird man bei der schriftlichen und mündlichen Reifeprüfung auch noch eine gewisse Leistung erbringen müssen. Konkret sprach Bildungsminister Christoph Wiederkehr in einem Doorstep vor dem Ministerrat von 30 Prozent bei beiden Matura-Teilen. Das heißt, die Noten können im Jahreszeugnis noch so gut sein, man wird bei der Matura selbst trotzdem noch etwas leisten müssen.

Vier von zehn Menschen in Österreich nutzen KI

Wien - Im Vorjahr haben 39 Prozent der heimischen Bevölkerung generative künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT oder Meta AI genutzt. Das ist ein Sprung um elf Prozentpunkte im Vergleich zu 2024. Damit liegt Österreich deutlich über dem EU-27-Schnitt von 33 Prozent und belegt Rang zwölf im EU-Vergleich. Dies zeigt eine von der Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD) beauftragte Analyse von Statistik Austria zu KI-Nutzung und -Einstellung in Österreich 2025.

Mindestens elf Tote bei russischem Luftangriff auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem der schwersten russischen Luftangriffe seit Beginn des Krieges sind in der Ukraine am Mittwoch nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens elf Menschen getötet worden. Russland habe das Land mit rund 70 Raketen sowie zahlreichen Drohnen beschossen und dabei gezielt die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier genommen. "Die Russen wollten schmerzhaft und demonstrativ zuschlagen", erklärte Selenskyj über den Kurznachrichtendienst Telegram.

Laptop wird wieder Thema im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Mit gleich vier Befragungen setzt der Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek am Mittwoch seine Arbeit fort. Wieder soll es vorrangig um den Laptop des verstorbenen Ex-Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek gehen. Laut einer kürzlich eingelangten Auswertung des Geräts durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) soll Pilnacek auch nach seiner Suspendierung Nebenjobs nachgegangen sein, etwa vornehmlich ÖVP-nahe Personen und Politiker beraten haben.

Wieder leichtes Erdbeben in Tirol

Hall in Tirol/Innsbruck - Erneut ist es in Tirol zu einem leichten Erdbeben gekommen. Bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) verzeichnete man in der Nacht auf Mittwoch ein Beben der Magnitude 3,7, berichtete die Geosphere Austria. Die Erschütterung wurde von zahlreichen Personen gespürt, acht Minuten später gab es ein Nachbeben der Stärke 1,9. Schäden seien bei dieser Magnitude nicht zu erwarten, können aber vereinzelt auftreten.

Chemie-Nobelpreis 2026 wird bekannt gegeben

Stockholm - Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt am Mittwoch in Stockholm den bzw. die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red