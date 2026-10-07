Koalition legt Gesetz zur Heeresreform vor

Wien - Die Koalition hat am Mittwoch die Begutachtungsentwürfe für die Reform von Präsenz- und Zivildienst in Begutachtung geschickt. Im Pressefoyer nach dem Ministerrat zeigte man sich optimistisch, die für Teile notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zusammen zu bekommen. Allerdings schloss NEOS-Klubchef Yannick Shetty aus, dass man der freiheitlichen Forderung nach sofortiger Verlängerung des Zivildiensts nachkommen könnte.

Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor drei Jahren

Jerusalem - Am dritten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel vom 7. Oktober 2023 haben die Menschen in dem Land der Opfer gedacht. Am Gedenkort des Nova-Musikfestivals nahe des Kibbuz Reim hielten die Anwesenden am Mittwoch um 6.29 Uhr, der Uhrzeit des Beginns der Massaker, eine Schweigeminute ab. Dabei neigten die Menschen inmitten von Porträts ihrer getöteten Familienangehörigen und Freunde ihre Köpfe. Auch in Wien wird am Mittwoch an die Attacke vor drei Jahren erinnert.

EU-Spitzen betonen Solidarität mit Israel

EU-weit/Brüssel - Am Jahrestag des Überfalls der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 betonen die EU-Spitzen ihre Solidarität mit Israel. "Die EU steht all jenen zur Seite, deren Leben sich durch diesen Tag für immer verändert hat", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf X. "Die unbeschreibliche Grausamkeit und der Terror des 7. Oktober dürfen sich niemals wiederholen." Für Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt steigt der Druck auf Juden in Europa.

Chemie-Nobelpreis 2026 an Forscher aus Frankreich und Japan

Stockholm - Der Chemie-Nobelpreis 2026 geht an den französischen Forscher Henri B. Kagan und seinen japanischen Kollegen Kenso Soai. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt. Sie werden für die "Entdeckung nichtlinearer Effekte und Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese" ausgezeichnet. Sie lösten das Rätsel, warum Moleküle in lebenden Organismen nur in einer Variante und nicht in spiegelbildlicher Form vorkommen.

Koalition betont nach Babler-Teilrückzug Handlungsfähigkeit

Wien - Nach dem am Sonntagabend verkündeten Rückzug auf Raten von Andreas Babler als Vizekanzler und SPÖ-Parteichef hat die Dreierkoalition am Mittwoch ihre Handlungsfähigkeit beteuert. Die Regierung sei stabil, meinte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) vor dem Ministerrat danach gefragt. ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll sagte, ihm sei es wichtig, bei der SPÖ "entscheidungsfähige" Verhandlungspartner gegenüber zu haben.

Iran kontrolliert Hormuz laut Rubio nicht mehr vollständig

Athen - Der Transport von Öl durch die seit Monaten vom Iran blockierte Straße von Hormuz hat sich nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio wieder weitgehend normalisiert. "Es wird derzeit fast genauso viel Öl durch sie hindurch geschleust wie vor Beginn dieses Konflikts. Sie haben also die vollständige Kontrolle über die Meerenge verloren", sagte Rubio am Mittwoch in Athen. Rubio erklärte weiter, die Wirtschaft der Islamischen Republik befinde sich "im freien Fall".

Ryanair zieht weitere zwei Flugzeuge aus Wien ab

Dublin/Wien/Schwechat - Ryanair verkleinert seine Präsenz am Flughafen Wien weiter. Wie die irische Billigfluglinie am Mittwoch mitteilte, werden im Winterflugplan nur noch 12 Flugzeuge in Wien stationiert sein. Im Sommer war Ryanair mit 14 und vergangenen Winter noch mit 16 Flugzeugen auf dem Wiener Airport vertreten. Mit dem Abzug der Flieger fallen 10 Strecken weg, auf 8 davon stand Ryanair in Konkurrenz zur Lufthansa-Tochter AUA. Gestrichen werden auch die London-Flüge ab Linz und Klagenfurt.

Mindestens 19 Tote bei russischem Luftangriff in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem der schwersten russischen Raketen- und Drohnenangriffe sind in der Ukraine am Mittwoch mindestens 19 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj feuerte Russland insgesamt 70 Raketen, darunter viele ballistische Flugkörper, sowie zahlreiche Drohnen ab. Ein Hauptziel sei die ukrainische Energieinfrastruktur gewesen. "Dies war einer der abscheulichsten Angriffe", erklärte Selenskyj über den Kurznachrichtendienst Telegram.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red