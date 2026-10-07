Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor drei Jahren

Jerusalem - Israel hat am Mittwoch den dritten Jahrestag des Hamas-Überfalls begangen. Am Ort des Nova-Musikfestivals hielten die Anwesenden um 6.29 Uhr, der Uhrzeit des Beginns der Massaker, eine Schweigeminute ab. Auch in Wien wird am Mittwoch an die Attacke vor drei Jahren erinnert. Die israelische Armee setzte unterdessen ihre Angriffe im Gazastreifen fort. Der Jahrestag des Hamas-Überfalls fiel in die Schlussphase des Wahlkampfs zur israelischen Parlamentswahl in drei Wochen.

Chemie-Nobelpreisträger lösten Rätsel der Spiegelbild-Chemie

Stockholm - Der Chemie-Nobelpreis 2026 geht an den französischen Forscher Henri B. Kagan und seinen japanischen Kollegen Kenso Soai. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt. Sie werden für die "Entdeckung nichtlinearer Effekte und Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese" ausgezeichnet. Sie lösten das Rätsel, wie man Moleküle etwa für Medikamente nur in einer, und nicht in der spiegelbildlichen Form herstellen kann.

Koalition betont nach Babler-Teilrückzug Handlungsfähigkeit

Wien - Nach dem am Sonntagabend verkündeten Rückzug auf Raten von Andreas Babler als Vizekanzler und SPÖ-Parteichef hat die Dreierkoalition am Mittwoch ihre Handlungsfähigkeit beteuert. Die Regierung sei stabil, meinte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) vor dem Ministerrat danach gefragt. ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll sagte, ihm sei es wichtig, bei der SPÖ "entscheidungsfähige" Verhandlungspartner gegenüber zu haben.

Ryanair zieht weitere zwei Flugzeuge aus Wien ab

Dublin/Wien/Schwechat - Ryanair verkleinert seine Präsenz am Flughafen Wien weiter. Wie die irische Billigfluglinie am Mittwoch mitteilte, werden im Winterflugplan nur noch 12 Flugzeuge in Wien stationiert sein. Im Sommer war Ryanair mit 14 und vergangenen Winter noch mit 16 Flugzeugen auf dem Wiener Airport vertreten. Mit dem Abzug der Flieger fallen 10 Strecken weg, auf 8 davon stand Ryanair in Konkurrenz zur Lufthansa-Tochter AUA. Gestrichen werden auch die London-Flüge ab Linz und Klagenfurt.

Koalition legt Gesetz zur Heeresreform vor

Wien - Die Koalition hat am Mittwoch die Begutachtungsentwürfe für die Reform von Präsenz- und Zivildienst in Begutachtung geschickt. Im Pressefoyer nach dem Ministerrat zeigte man sich optimistisch, die für Teile notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zusammen zu bekommen. Allerdings schloss NEOS-Klubchef Yannick Shetty aus, dass man der freiheitlichen Forderung nach sofortiger Verlängerung des Zivildiensts nachkommen könnte.

Ardo hält an Schließungsplänen für Werk in NÖ fest

Groß-Enzersdorf - Das Aus für das Werk des Iglo-Zulieferers Ardo in Groß-Enzersdorf scheint besiegelt. Nach einer zweiten Gesprächsrunde mit der Politik teilte das Unternehmen am Mittwoch mit, an den Schließungsplänen für 2027 festzuhalten. Die strukturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen könnten durch die unterbreiteten Unterstützungsangebote "nicht behoben werden", hieß es in einer Aussendung von Ardo Austria Frost. Die Politik zeigte sich verwundert über die Vorgehensweise.

Ex-BND-Präsident Hanning wegen Spionageverdachts in U-Haft

Karlsruhe - Unter anderem wegen Spionageverdachts muss Ex-BND-Präsident August Hanning in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe habe den Haftbefehl gegen den 80-Jährigen in Vollzug gesetzt, sagte eine Sprecherin der deutschen Bundesanwaltschaft. Die oberste Anklagebehörde in Deutschland wirft Hanning geheimdienstliche Agententätigkeit, landesverräterische Ausspähung, Auskundschaften von Staatsgeheimnissen und versuchten Landesverrat vor.

Viele Tote bei russischem Luftangriff an Putins Geburtstag

Kiew (Kyjiw) - Bei einem der schwersten russischen Raketen- und Drohnenangriffe sind in der Ukraine am Mittwoch mehr als 20 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj feuerte Russland insgesamt 70 Raketen, darunter viele ballistische Flugkörper, sowie zahlreiche Drohnen ab. Ein Hauptziel sei die ukrainische Energieinfrastruktur gewesen. Selenskyj nannte den Angriff ein "Geburtstagsgeschenk für Putin". Kremlchef Wladimir Putin wurde am Mittwoch 74 Jahre alt.

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red