Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor drei Jahren

Jerusalem - Israel hat am Mittwoch den dritten Jahrestag des Hamas-Überfalls begangen. Am Ort des Nova-Musikfestivals hielten die Anwesenden um 6.29 Uhr, der Uhrzeit des Beginns der Massaker, eine Schweigeminute ab. Ebenfalls um 6.29 Uhr entzündete der israelische Präsident Yitzhak Herzog in seiner Residenz in Jerusalem eine Kerze zur Erinnerung an die Toten und Verletzten. Auch in Wien wird am späten Mittwochnachmittag an die Attacke vor drei Jahren erinnert.

EU-Spitzen betonen Solidarität mit Israel

EU-weit/Brüssel - Am Jahrestag des Überfalls der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 betonen die EU-Spitzen ihre Solidarität mit Israel. "Die EU steht all jenen zur Seite, deren Leben sich durch diesen Tag für immer verändert hat", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf X. "Die unbeschreibliche Grausamkeit und der Terror des 7. Oktober dürfen sich niemals wiederholen." Für Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt steigt der Druck auf Juden in Europa.

Chemie-Nobelpreisträger lösten Rätsel der Spiegelbild-Chemie

Stockholm - Der Chemie-Nobelpreis 2026 geht an den französischen Forscher Henri B. Kagan und seinen japanischen Kollegen Kenso Soai. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt. Sie werden für die "Entdeckung nichtlinearer Effekte und Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese" ausgezeichnet. Sie lösten das Rätsel, wie man Moleküle etwa für Medikamente nur in einer, und nicht in der spiegelbildlichen Form herstellen kann.

Koalition legt Gesetz zur Heeresreform vor

Wien - Die Koalition hat am Mittwoch die Begutachtungsentwürfe für die Reform von Präsenz- und Zivildienst in Begutachtung geschickt. Im Pressefoyer nach dem Ministerrat zeigte man sich optimistisch, die für Teile notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zusammen zu bekommen. Allerdings schloss NEOS-Klubchef Yannick Shetty aus, dass man der freiheitlichen Forderung nach sofortiger Verlängerung des Zivildiensts nachkommen könnte.

Georg-Danzer-Gedenktafel in Wien-Meidling enthüllt

Wien - "Seine Lieder wurden österreichisches Kulturgut", lautet ein Teil der Inschrift auf einer Gedenktafel an Georg Danzer, "Sänger, Komponist, Musiker und Poet", wie ebenfalls vermerkt. Die Plakette am Jahrhundertwendehaus mit der Adresse Gaudenzdorfer Gürtel 47 in Wien-Meidling wurde am Mittwoch enthüllt. An dem Tag wäre der 2007 verstorbene Künstler 80 Jahre alt geworden. Der "Schurli" lebte von 1946 bis 1965 in dem Gebäude und widmete ihm auch ein Lied.

Oberstaatsanwalt berichtete von ÖVP-Nähe Pilnaceks

Wien - Der Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek hat am Mittwoch mit der Befragung eines Oberstaatsanwalts der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) begonnen. Er zeichnete für eine Auswertung der Daten des ehemaligen Justiz-Sektionschefs, u.a. von seinem Laptop, verantwortlich. In der Befragung berichtete er von einer Nähe Pilnaceks zur ÖVP. Nach dem Oberstaatsanwalt war die Kabinettschefin des Innenministers, Iris Drexler, an der Reihe.

Ardo hält an Schließungsplänen für Werk in NÖ fest

Groß-Enzersdorf - Das Aus für das Werk des Iglo-Zulieferers Ardo in Groß-Enzersdorf scheint besiegelt. Nach einer zweiten Gesprächsrunde mit der Politik teilte das Unternehmen am Mittwoch mit, an den Schließungsplänen für 2027 festzuhalten. Die strukturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen könnten durch die unterbreiteten Unterstützungsangebote "nicht behoben werden", hieß es in einer Aussendung von Ardo Austria Frost. Die Politik zeigte sich verwundert über die Vorgehensweise.

Russische Behörde: Untersuchungen zeigen keine Pestfälle

Moskau/Irkutsk/Washington - Nach dem Tod einer Wissenschafterin von einem Pest-Forschungszentrum in Sibirien haben die russischen Behörden die Reihenuntersuchungen von Kontaktpersonen fast abgeschlossen. 90 Prozent der Personen unter Beobachtung seien untersucht worden, teilte die für Seuchenbekämpfung zuständige Behörde Rospotrebnadsor mit. Es seien keine Gesundheitsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten festgestellt worden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass weiter.

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red