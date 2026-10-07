Zeiler: "Marterbauer hat meine Unterstützung"

Wien - Medienmanager Gerhard Zeiler, der jüngst öffentlich sein Interesse an dem SPÖ-Vorsitz bekundet hatte, dürfte vorerst Abstand von seinem Vorhaben nehmen. In einem Video wünschte er Finanzminister Markus Marterbauer "viel Erfolg, wenn er die SPÖ übernimmt". Auf APA-Nachfrage, ob dies heiße, dass er auf eine Kandidatur für den SPÖ-Chefsessel verzichte, meinte Zeiler nur: "Marterbauer hat meine Unterstützung".

Israel gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls vor drei Jahren

Jerusalem - Israel hat am Mittwoch den dritten Jahrestag des Hamas-Überfalls begangen. Am Ort des Nova-Musikfestivals hielten die Anwesenden um 6.29 Uhr, der Uhrzeit des Beginns der Massaker, eine Schweigeminute ab. Ebenfalls um 6.29 Uhr entzündete der israelische Präsident Yitzhak Herzog in seiner Residenz in Jerusalem eine Kerze zur Erinnerung an die Toten und Verletzten. Auch in Wien wurde am Mittwochnachmittag an die Attacke vor drei Jahren erinnert.

EU-Spitzen betonen Solidarität mit Israel

EU-weit/Brüssel - Am Jahrestag des Überfalls der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 betonen die EU-Spitzen ihre Solidarität mit Israel. "Die EU steht all jenen zur Seite, deren Leben sich durch diesen Tag für immer verändert hat", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf X. "Die unbeschreibliche Grausamkeit und der Terror des 7. Oktober dürfen sich niemals wiederholen." Für Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt steigt der Druck auf Juden in Europa.

65-Jähriger stirbt in Spital nach Lkw-Brand in Tirol

Achenkirch - Ein 65-Jähriger ist nach einem Lkw-Brand am 20. September im Tiroler Achenkirch (Bezirk Schwaz) nun im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies berichtete die Polizei am Mittwoch. Die geparkte Zugmaschine seines Lkw hatte Feuer gefangen, während der Bulgare in der Fahrerkabine war. Er konnte sich selbstständig aus dem in Vollbrand stehenden Fahrzeug befreien, erlitt aber schwere Verletzungen. Als Ursache wurde eine defekte Standheizung ermittelt.

Oberstaatsanwalt berichtete von ÖVP-Nähe Pilnaceks

Wien - Der Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek hat am Mittwoch einen Oberstaatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ausgiebig befragt. Er zeichnete für eine Auswertung der Daten des ehemaligen Justiz-Sektionschefs, u.a. von seinem Laptop, verantwortlich. In der Befragung berichtete er von einer Nähe Pilnaceks zur ÖVP. Nach dem Oberstaatsanwalt war die Kabinettschefin des Innenministers, Iris Drexler, an der Reihe, danach ein Polizist.

Ardo hält an Schließungsplänen für Werk in NÖ fest

Groß-Enzersdorf - Das Aus für das Werk des Iglo-Zulieferers Ardo in Groß-Enzersdorf scheint besiegelt. Nach einer zweiten Gesprächsrunde mit der Politik teilte das Unternehmen am Mittwoch mit, an den Schließungsplänen für 2027 festzuhalten. Die strukturellen und wirtschaftlichen Herausforderungen könnten durch die unterbreiteten Unterstützungsangebote "nicht behoben werden", hieß es in einer Aussendung von Ardo Austria Frost. Die Politik zeigte sich verwundert über die Vorgehensweise.

Georg-Danzer-Gedenktafel in Wien-Meidling enthüllt

Wien - "Seine Lieder wurden österreichisches Kulturgut", lautet ein Teil der Inschrift auf einer Gedenktafel an Georg Danzer, "Sänger, Komponist, Musiker und Poet", wie ebenfalls vermerkt. Die Plakette am Jahrhundertwendehaus mit der Adresse Gaudenzdorfer Gürtel 47 in Wien-Meidling wurde am Mittwoch enthüllt. An dem Tag wäre der 2007 verstorbene Künstler 80 Jahre alt geworden. Der "Schurli" lebte von 1946 bis 1965 in dem Gebäude und widmete ihm auch ein Lied.

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red