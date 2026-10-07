Von Zwangsräumung betroffene Spanierin Maricarmen gestorben

Madrid - Die Zwangsräumung ihrer Wohnung in der spanischen Hauptstadt Madrid hatte landesweite Massenproteste und schließlich Neuwahlen ausgelöst: Nun ist die 87-jährige Maricarmen Abascal gestorben. "Wir bedauern mitteilen zu müssen, dass Maricarmen heute gestorben ist", teilte der Mieterverband am Mittwoch mit. Nach der Zwangsräumung war Maricarmen wegen Erschöpfung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die größten Gewerkschaften Spaniens riefen inzwischen zu einem Generalstreik auf.

Israel gedachte Opfern des Hamas-Überfalls vor drei Jahren

Jerusalem - Israel hat am Mittwoch den dritten Jahrestag des Hamas-Überfalls begangen. Am Ort des Nova-Musikfestivals hielten die Anwesenden um 6.29 Uhr, der Uhrzeit des Beginns der Massaker, eine Schweigeminute ab. Ebenfalls um 6.29 Uhr entzündete der israelische Präsident Yitzhak Herzog in seiner Residenz in Jerusalem eine Kerze zur Erinnerung an die Toten und Verletzten. Auch in Wien wurde am Mittwochnachmittag an die Attacke vor drei Jahren erinnert.

Zeiler: "Marterbauer hat meine Unterstützung"

Wien - Medienmanager Gerhard Zeiler, der jüngst öffentlich sein Interesse an dem SPÖ-Vorsitz bekundet hatte, dürfte vorerst Abstand von seinem Vorhaben nehmen. In einem Video wünschte er Finanzminister Markus Marterbauer "viel Erfolg, wenn er die SPÖ übernimmt". Auf APA-Nachfrage, ob dies heiße, dass er auf eine Kandidatur für den SPÖ-Chefsessel verzichte, meinte Zeiler nur: "Marterbauer hat meine Unterstützung".

Karner kommt in den Pilnacek-Untersuchungsausschuss

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ist am Donnerstag ein weiteres Regierungsmitglied geladen: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) soll Fragen zum Umgang der Exekutive mit dem Todesfall des einstigen Justiz-Sektionschefs beantworten. Vor ihm ist der Leiter des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, an der Reihe.

Literaturnobelpreis wird vergeben

Stockholm - In Stockholm verkündet die Schwedische Akademie am Donnerstag um 13 Uhr den Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Literaturnobelpreises. Der Preis ist mit 12 Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert, im Vorjahr ging die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an den Ungarn L�szl� Krasznahorkai. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Anwälte zu Christa Pikes Zustand: "Kognitiv verwirrt"

Nashville (Tennessee)/Washington - Eine Woche nach der gescheiterten Hinrichtung im US-Bundesstaat Tennessee haben Anwälte am Mittwoch über den Gesundheitszustand der zum Tode verurteilten US-Amerikanerin Christa Pike informiert. Die 50-Jährige sei "kognitiv immer noch sehr verwirrt", erklärte Pikes Anwalt Randy Spivey bei einer Pressekonferenz nach einer Verhandlung am Gericht in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Sie sei sich jedoch im Klaren darüber, dass der Staat versucht habe, sie hinzurichten.

Möglicher Pestfall: Trump glaubt nicht an russische Biowaffe

Washington/Moskau - US-Präsident Donald Trump geht nach eigenen Angaben aktuell nicht davon aus, dass der Tod der Mitarbeiterin eines Pestforschungszentrums in Sibirien in Zusammenhang mit einer Biowaffe steht. Auf eine entsprechende Frage sagte er im Weißen Haus: "Nun, das glauben wir nicht." Man werde es bald herausfinden. Worauf er sich bei seiner Einschätzung stützt, erläuterte Trump aber nicht. Er machte deutlich, dass sein angekündigtes Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin noch aussteht.

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red