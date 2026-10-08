Zahl der Lehrlinge heuer weiter gesunken

Wien - Die Zahl der Lehrlinge ist heuer weiter geschrumpft. Betroffen sind alle Sparten, besonders stark war der Rückgang in der Industrie. Nur in der überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA) geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Hier stieg die Lehrlingszahl zum Stichtag Ende September um fünf Prozent auf fast 6.000 Auszubildende, wie Zahlen der Wirtschaftskammer (WKÖ) zeigen. Bei den Ausbildungsbetrieben waren es Ende September 95.000 Lehrlinge, ein Minus von 4,3 Prozent.

Von Zwangsräumung betroffene Spanierin Maricarmen gestorben

Madrid - Die Zwangsräumung ihrer Wohnung in der spanischen Hauptstadt Madrid hatte landesweite Massenproteste und schließlich Neuwahlen ausgelöst: Nun ist die 87-jährige Maricarmen Abascal gestorben. "Wir bedauern mitteilen zu müssen, dass Maricarmen heute gestorben ist", teilte der Mieterverband am Mittwoch mit. Nach der Zwangsräumung war Maricarmen wegen Erschöpfung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die größten Gewerkschaften Spaniens riefen inzwischen zu einem Generalstreik auf.

Israel gedachte Opfern des Hamas-Überfalls vor drei Jahren

Jerusalem - Israel hat am Mittwoch den dritten Jahrestag des Hamas-Überfalls begangen. Am Ort des Nova-Musikfestivals hielten die Anwesenden um 6.29 Uhr, der Uhrzeit des Beginns der Massaker, eine Schweigeminute ab. Ebenfalls um 6.29 Uhr entzündete der israelische Präsident Yitzhak Herzog in seiner Residenz in Jerusalem eine Kerze zur Erinnerung an die Toten und Verletzten. Auch in Wien wurde am Mittwochnachmittag an die Attacke vor drei Jahren erinnert.

Literaturnobelpreis wird vergeben

Stockholm - In Stockholm verkündet die Schwedische Akademie am Donnerstag um 13 Uhr den Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen Literaturnobelpreises. Der Preis ist mit 12 Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert, im Vorjahr ging die prestigeträchtigste Auszeichnung der Literaturwelt an den Ungarn L�szl� Krasznahorkai. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

WWF Living Planet Report ortet schrumpfende Wildtierbestände

Wien - Der Schrumpfprozess der weltweit erfassten Wildtierpopulationen seit 1970 hält an, der Rückgang lag seither im Durchschnitt bei 73 Prozent. Das geht aus dem neuen Living Planet Report des WWF hervor, der sich auf einen Index der Zoologischen Gesellschaft London (ZSL) beruft, bei dem 35.803 Bestandsentwicklungen von 5.790 Wirbeltierarten ausgewertet wurden. Dieselben Systeme, die das Wirtschaftswachstum vorantreiben, würden demnach den Verlust der Natur beschleunigen.

Karner kommt in den Pilnacek-Untersuchungsausschuss

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ist am Donnerstag ein weiteres Regierungsmitglied geladen: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) soll Fragen zum Umgang der Exekutive mit dem Todesfall des einstigen Justiz-Sektionschefs beantworten. Vor ihm ist der Leiter des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, an der Reihe.

SPÖ-Gremien holen Holzleitner und Kucher an die Spitze

Wien - Die SPÖ will am Donnerstag die Beschlüsse ihrer Spitzen vom Sonntag nun auch formal durch die Parteigremien bringen. Bei Sitzungen von Präsidium und Vorstand sollen Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubobmann Philip Kucher Parteichef Andreas Babler zur Seite gestellt werden. Wohl noch nicht exakt fixiert wird, wann bei einem Sonderparteitag die Vorsitzfrage langfristig geklärt wird.

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red