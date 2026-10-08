SPÖ-Gremien holen Holzleitner und Kucher an die Spitze

Wien - Die SPÖ will am Donnerstag die Beschlüsse ihrer Spitzen vom Sonntag nun auch formal durch die Parteigremien bringen. Bei Sitzungen von Präsidium und Vorstand sollen Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubobmann Philip Kucher Parteichef Andreas Babler zur Seite gestellt werden. Wohl noch nicht exakt fixiert wird, wann bei einem Sonderparteitag die Vorsitzfrage langfristig geklärt wird.

Zahl der Lehrlinge heuer weiter gesunken

Wien - Die Zahl der Lehrlinge ist heuer weiter geschrumpft. Betroffen sind alle Sparten, besonders stark war der Rückgang in der Industrie. Nur in der überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA) geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Hier stieg die Lehrlingszahl zum Stichtag Ende September um fünf Prozent auf fast 6.000 Auszubildende, wie Zahlen der Wirtschaftskammer (WKÖ) zeigen. Bei den Ausbildungsbetrieben waren es Ende September 95.000 Lehrlinge, ein Minus von 4,3 Prozent.

Zahl der Toten nach schwerem Angriff auf Ukraine gestiegen

Kiew (Kyjiw) - Nach dem besonders schweren Luftangriff auf die Ukraine hat sich die Zahl der Todesopfer nach ukrainischen Angaben von 28 auf 32 erhöht. Besonders hart getroffen worden war am Mittwoch die Stadt Pryluky in der nördlichen Region Tschernihiw, wo eine russische Rakete ein fünfstöckiges Wohnhaus zerstörte. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, stieg die Zahl der Toten dort bis Donnerstag von 20 auf 22.

Karner kommt in den Pilnacek-Untersuchungsausschuss

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ist am Donnerstag ein weiteres Regierungsmitglied geladen: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) soll Fragen zum Umgang der Exekutive mit dem Todesfall des einstigen Justiz-Sektionschefs beantworten. Vor ihm ist der Leiter des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, an der Reihe.

Explosion durch Funkenflug - Mann im Burgenland verletzt

Güssing - Ein 70-Jähriger hat durch eine Explosion am Mittwochnachmittag im Bezirk Güssing schwere Verbrennungen erlitten. Der Mann führte Arbeiten in einem sogenannten Domschacht bei einer Tankstelle durch, als sich durch Funkenflug Treibstoffdämpfe entzündeten. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 ins Landeskrankenhaus Graz geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.

Todesstrafe in Texas vollstreckt

Houston (Texas) - Rund eine Woche nach der fehlgeschlagenen Hinrichtung der US-Todeskandidatin Christa Pike ist im Bundesstaat Texas ein Mann mit demselben Gift exekutiert worden. Dem verurteilten Raubmörder Jamaal Howard wurde nach Angaben der Behörden am Mittwochabend (Ortszeit) im Staatsgefängnis von Huntsville das Mittel Pentobarbital verabreicht, das die Atmung lähmt. Howards Anwälte hatten unter Verweis auf den Fall Pike einen Aufschub in letzter Minute verlangt.

Tropensturm "Isaias" bedroht US-Golfküste

Miami - Der Südosten der USA bereitet sich auf den Tropensturm "Isaias" vor. Laut Angaben des nationalen Hurrikan-Zentrums der USA vom Mittwoch könnte er sich zu einem "starken Hurrikan" mit enormen Windgeschwindigkeiten sowie heftigen Regenfällen entwickeln. Es wäre zu einer ungewöhnlich späten Zeit des Jahres der erste Hurrikan auf der Ostseite der USA.

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red