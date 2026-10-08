SPÖ-Gremien holen Holzleitner und Kucher an die Spitze

Wien - Die SPÖ will am Donnerstag die Beschlüsse ihrer Spitzen vom Sonntag nun auch formal durch die Parteigremien bringen. Bei Sitzungen von Präsidium und Vorstand sollen Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubobmann Philip Kucher Parteichef Andreas Babler zur Seite gestellt werden. Noch vor der Sitzung gab es für die kriselnden Sozialdemokraten zwei neue Umfragen zu verdauen, in denen sie weiter abstürzen, in einer sogar hinter die Grünen.

Jedes dritte Kindergartenkind mit anderer Erstsprache

Wien - Der Spracherwerb stellt heimische Kindergärten zunehmend vor Herausforderungen: Fast jedes dritte Kind (32,1 Prozent) im Alter von drei bis fünf Jahren, das eine elementare Bildungseinrichtung besucht, hat nicht Deutsch als Erstsprache. In Wien sind es 60 Prozent. Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) appellierte am Donnerstag in einer Pressekonferenz vor allem an die Mütter, die Sprache zu lernen: "Wir müssen den Teufelskreis durchbrechen."

Politik hofft weiter auf Umdenken nach Aus für Ardo-Werk

Groß-Enzersdorf - Nach dem angekündigten Aus für das Werk des Iglo-Zulieferers Ardo in Groß-Enzersdorf (Niederösterreich) im kommenden Jahr hofft die Politik weiterhin auf ein Umdenken beim Unternehmen. Als möglicher Ausweg soll ein an die belgische Eigentümerfamilie übermittelter Brief dienen. Ardo selbst kündigte zuletzt an, an den Schließungsplänen für Ende August 2027 festzuhalten und erteilte Unterstützungsangeboten und weiteren Gesprächen darüber eine Absage.

Zahl der blockierten Schulen in Frankreich geht zurück

Paris - Bei den mitunter ausartenden Schulprotesten in Frankreich geht die Zahl der blockierten Schulen zurück. Am Donnerstag waren nach vorläufigen Zahlen 224 Einrichtungen vollständig und 151 teilweise geschlossen. Das seien etwa 30 Prozent weniger betroffene Schulen als noch am Mittwoch, hieß es aus dem französischen Bildungsministerium. Seit Tagen demonstrieren Gymnasiasten für mehr Geld für das Bildungswesen, um marode Gebäude zu sanieren und Lehrermangel auszugleichen.

Wenig Erhellendes durch BKA-Chef im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der Leiter des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, hat bei seiner Befragung im Pilnacek-Untersuchungsausschuss am Donnerstag wenig Neues beitragen können. "Zum eigentlichen Fall habe ich kaum eigene Wahrnehmungen", beteuerte Holzer. Zum ehemaligen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek habe er nur eine "punktuelle Arbeitsbeziehung" gehabt.

Zahlreiche Tote bei russischem Angriff auf Bus in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Angriff auf einen Bus in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind am Donnerstag nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Weitere 14 Menschen seien nach bisherigen Erkenntnissen verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bereits am Mittwoch hatte es einen besonders schweren Luftangriff Russlands auf die Ukraine mit 32 Toten gegeben. Die Ukraine traf bei einem Gegenangriff unterdessen erstmals ein wichtiges Rechenzentrum.

Agrana-Zuckerproduktion wegen Dürre deutlich niedriger

Wien - Der "Wiener Zucker"-Produzent Agrana erhält wegen dürrebedingten Ernteausfällen heuer um bis zu 40 Prozent weniger Zuckerrüben von den Bauern in Österreich. Einen Zucker-Engpass werde es hierzulande aber nicht geben, sagte Agrana-Chef Stephan Büttner im APA-Gespräch. Die gesamte heimische Rübenernte wird in der niederösterreichischen Agrana-Zuckerfabrik in Tulln an der Donau verarbeitet.

Erstmals positive Außenhandelsbilanz seit Oktober 2024

Wien - Österreich hat im Juli deutlich mehr in andere Länder exportiert als importiert. Das führte zum ersten Handelsbilanzüberschuss seit beinahe zwei Jahren, gab die Statistik Austria am Donnerstag bekannt. Der Wert der Warenausfuhren stieg im Juli 2026 im Vergleich zum Juli 2025 um 6,7 Prozent auf 17,61 Mrd. Euro. Die Importe erhöhten sich um 1,9 Prozent auf 17,34 Mrd. Euro. Daraus resultierte die erste positive Handelsbilanz seit Oktober 2024 in Höhe von 0,27 Mrd. Euro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red