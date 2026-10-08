Zahlreiche Tote bei russischem Angriff auf Bus in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Angriff auf zwei Busse in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind am Donnerstag nach Behördenangaben mindestens 33 Menschen getötet worden. Weitere 18 Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft der Region Donezk mit. Bereits am Mittwoch hatte es einen besonders schweren Luftangriff Russlands auf die Ukraine mit 32 Toten gegeben. Die Ukraine traf bei einem Gegenangriff unterdessen erstmals ein wichtiges Rechenzentrum.

SPÖ-Gremien holen Holzleitner und Kucher an die Spitze

Wien - Die SPÖ will am Donnerstag die Beschlüsse ihrer Spitzen vom Sonntag nun auch formal durch die Parteigremien bringen. Bei Sitzungen von Präsidium und Vorstand sollen Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubobmann Philip Kucher Parteichef Andreas Babler zur Seite gestellt werden. Noch vor der Sitzung gab es für die kriselnden Sozialdemokraten zwei neue Umfragen zu verdauen, in denen sie weiter abstürzen, in einer sogar hinter die Grünen.

Literaturnobelpreis für Kanadierin Anne Carson

Stockholm - Der Literaturnobelpreis 2026 geht an die 76-jährige kanadische Dichterin Anne Carson "für ihr kühnes und erfindungsreiches Werk, das im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur geschaffen hat". Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Der Preis ist mit 12 Millionen schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert.

Schönheitschirurg in spanischem Nobelbadeort getötet

Marbella - Ein Schönheitschirurg ist am Donnerstag in seiner eigenen Klinik im spanischen Nobelbadeort Marbella erschossen worden. Ein vermummter Mann habe in der Klinik an der Costa del Sol mehrfach auf den 57-jährigen Arzt geschossen, berichteten die Zeitung "El Pa�s" und weitere spanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Ein Sprecher bestätigte auf Anfrage diese Informationen. Der Mediziner war früher auch in Österreich tätig.

Tod von Pestforscherin in Russland wird zum Politikum

Moskau/Washington - Nach dem Tod einer Mitarbeiterin eines Pest-Forschungszentrums in Sibirien blühen die Spekulationen. US-Präsident Donald Trump kündigte an, darüber mit Russlands Präsident Wladimir Putin sprechen zu wollen. Am Mittwochabend hatte er gemeint, dass die USA nicht glauben, dass der Tod der Frau im Zusammenhang mit einer Biowaffe stünde. Man werde dies aber bald herausfinden, kündigte Trump an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte indes mehr Informationen von Russland.

Wenig Erhellendes durch BKA-Chef im Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der Leiter des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, hat bei seiner Befragung im Pilnacek-Untersuchungsausschuss am Donnerstag wenig Neues beitragen können. "Zum eigentlichen Fall habe ich kaum eigene Wahrnehmungen", beteuerte Holzer. Zum ehemaligen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek habe er nur eine "punktuelle Arbeitsbeziehung" gehabt.

Politik hofft weiter auf Umdenken nach Aus für Ardo-Werk

Groß-Enzersdorf - Nach dem angekündigten Aus für das Werk des Iglo-Zulieferers Ardo in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich im kommenden Jahr hofft die Politik weiterhin auf ein Umdenken beim Unternehmen. Als möglicher Ausweg soll ein an die belgische Eigentümerfamilie übermittelter Brief dienen. Ardo selbst kündigte zuletzt an, an den Schließungsplänen für Ende August 2027 festzuhalten und erteilte Unterstützungsangeboten und weiteren Gesprächen darüber eine Absage.

Jedes dritte Kindergartenkind mit anderer Erstsprache

Wien - Der Spracherwerb stellt heimische Kindergärten zunehmend vor Herausforderungen: Fast jedes dritte Kind (32,1 Prozent) im Alter von drei bis fünf Jahren, das eine elementare Bildungseinrichtung besucht, hat nicht Deutsch als Erstsprache. In Wien sind es 60 Prozent. Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) appellierte am Donnerstag in einer Pressekonferenz vor allem an die Mütter, die Sprache zu lernen: "Wir müssen den Teufelskreis durchbrechen."

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red