Verdächtiger nach Vergewaltigung in Wien festgenommen

Wien - Nur einen Tag nach der Vergewaltigung einer 85-Jährigen in Wien-Favoriten ist ein Verdächtiger in Polizeigewahrsam. Der mutmaßliche Täter (37) wurde am Mittwoch spätabends nach einem Hinweis aus der Bevölkerung festgenommen. Die Seniorin war in der Nacht auf Dienstag am Nachhauseweg vom Hauptbahnhof überfallen worden. "Der Tatverdächtige bestreitet die Tat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht", sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Zahlreiche Tote bei russischem Angriff auf Bus in Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Angriff auf zwei Busse in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind am Donnerstag nach Behördenangaben mindestens 33 Menschen getötet worden. Weitere 18 Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft der Region Donezk mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem russischen Bombenangriff auf zwei kleine Busse. Die Ukraine traf bei einem Gegenangriff unterdessen erstmals ein wichtiges Rechenzentrum.

SPÖ-Gremien holen Holzleitner und Kucher an die Spitze

Wien - Die SPÖ ist am Donnerstag betont geschlossen in ihre Gremiensitzungen gegangen, bei denen Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubchef Philip Kucher zu geschäftsführenden Parteichefs gekürt werden sollen. Das neue Spitzenduo traf gemeinsam mit dem scheidenden Vizekanzler Andreas Babler zum Präsidium ein. Letzterer ließ diesmal offen, ob er dauerhaft in der Regierung bleiben wird. Der designierte Vizekanzler Markus Marterbauer werde sich sein Team aussuchen.

Literaturnobelpreis für Kanadierin Anne Carson

Stockholm - Der Literaturnobelpreis 2026 geht an die 76-jährige kanadische Dichterin und Übersetzerin Anne Carson "für ihr kühnes und erfindungsreiches Werk, das im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur geschaffen hat". Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Der Preis ist mit 12 Millionen schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert.

Zwei Verurteilungen wegen Todesfalls nach Kebab-Verzehr

Klagenfurt - Nachdem ein 63-jähriger Kärntner nach dem Verzehr eines Kebabs an einer Salmonellensepsis gestorben war, ist am Donnerstag das Betreiber-Ehepaar eines Kebab-Lokals am Landesgericht Klagenfurt verurteilt worden. Ihnen war vorgeworfen worden, die Hygiene im Betrieb stark vernachlässigt zu haben. Das Urteil, bedingte Haft- und unbedingte Geldstrafen, war vorerst nicht rechtskräftig.

Legionellenausbruch in Linz fordert viertes Todesopfer

Linz - Ein Legionellenausbruch Mitte Juli im Großraum Linz hat nun ein viertes Todesopfer gefordert. Zwar sei seit Anfang September kein neuer Erkrankungsfall mehr verzeichnet worden und das "Fallgeschehen beendet", aber ein weiterer Patient, der bereits Anfang August erkrankt und längere Zeit in intensivmedizinischer Behandlung gewesen war, sei in dieser Woche verstorben, so Land Oberösterreich, Stadt Linz und AGES in einer Aussendung am Donnerstag.

Karner verteidigt Schulungen für Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist Donnerstagnachmittag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek befragt worden. Neben den Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs interessierten sich die Abgeordneten auch für die vom Innenministerium angebotenen Schulungen für Auskunftspersonen im Einflussbereich des Innenressorts. Diese verteidigte Karner.

Schönheitschirurg in spanischem Nobelbadeort getötet

Marbella - Ein Schönheitschirurg ist am Donnerstag in seiner eigenen Klinik im spanischen Nobelbadeort Marbella erschossen worden. Ein vermummter Mann habe in der Klinik an der Costa del Sol mehrfach auf den 57-jährigen Arzt geschossen, berichteten die Zeitung "El Pa�s" und weitere spanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Ein Sprecher bestätigte auf Anfrage diese Informationen. Der Mediziner war früher auch in Österreich tätig.

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red