SPÖ-Gremien holten Holzleitner und Kucher an die Spitze

Wien - Die SPÖ hat am Donnerstag in einer Vorstandssitzung Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubchef Philip Kucher zu geschäftsführenden Parteichefs gekürt. Der Beschluss war einstimmig, wie mehrere Mitglieder des Gremiums im Anschluss kundtaten. Dass Finanzminister Markus Marterbauer 2027 das Vizekanzleramt mit Jahresbeginn übernehmen soll, war schon im Vorfeld klar.

Stocker hält an Koalition fest

Wien - Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Christian Stocker hält trotz der Turbulenzen an der SPÖ-Spitze an der schwarz-rot-pinken Dreierkoalition fest. "Solange eine Regierung arbeitsfähig ist, Entscheidungen und Ergebnisse liefert für dieses Land, hat sie auch eine Legitimation", sagte er am Donnerstag im Interview mit der APA. Zu Spekulationen über parteiinterne Forderungen nach Neuwahlen meinte er: "Ich hätte keine Stimme innerhalb der Volkspartei gehört, die in diese Richtung geht."

Literaturnobelpreis für Kanadierin Anne Carson

Stockholm - Der Literaturnobelpreis 2026 geht an die 76-jährige kanadische Dichterin und Übersetzerin Anne Carson "für ihr kühnes und erfindungsreiches Werk, das im spielerischen Dialog mit der klassischen Tradition neue Formen für die zeitgenössische Literatur geschaffen hat". Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Der Preis ist mit 12 Millionen schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert.

Ukraine-Krieg für Rubio in gefährlicher Pattsituation

Lissabon - US-Außenminister Marco Rubio sieht den Ukraine-Krieg nach eigenen Worten in einer gefährlichen Pattsituation festgefahren und dringt auf eine baldige Verhandlungslösung. Die USA bemühten sich weiterhin um eine dauerhafte und gerechte Beilegung des Konflikts, sagte Rubio am Donnerstag in Portugal vor Journalisten. Je schneller der Krieg durch Verhandlungen beendet werde, desto besser. Die USA stünden bereit, diesen Prozess zu unterstützen.

Karner verteidigt Schulungen für Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist am Donnerstag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek befragt worden. Neben den Ermittlungen zum Tod des Justiz-Sektionschefs interessierten sich die Abgeordneten für die vom Innenministerium angebotenen Schulungen für Auskunftspersonen im Einflussbereich des Ressorts. Diese verteidigte Karner. Genau wie vom zuvor befragten Bundeskriminalamts-Chef Andreas Holzer war von ihm nur wenig zur Causa Pilnacek zu erfahren.

Russland: "Keine Gesundheitsprobleme" nach möglichem Pesttod

Irkutsk - Nach Berichten über den mutmaßlichen Lungenpest-Tod einer Laborbeschäftigten in Sibirien haben die russischen Behörden nach eigenen Angaben "keine Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit einer Infektionskrankheit" festgestellt. Die medizinische Überprüfung aller Menschen, zu denen die Frau Kontakt gehabt habe, sei "abgeschlossen", erklärte der Gouverneur der Region Irkutsk, Igor Kobsew, am Donnerstag im russischen Onlinedienst Max.

Trump: Wer noch Künstliche Intelligenz sagt, ist ein Feind

Washington - Für das Weiße Haus von US-Präsident Donald Trump ist jeder, der den etablierten Begriff Künstliche Intelligenz benutzt, künftig "DER FEIND". Trump, der stattdessen den Namen "Superintelligenz" durchsetzen will, verkündete dies auf Truth Social. Seine Bezeichnung sei "hoch akzeptiert" und genauer. Trump versucht schon seit Wochen, den Begriff "Superintelligenz" für KI durchzusetzen. Er argumentierte, der Name Künstliche Intelligenz lasse die Technologie "fake" erscheinen.

Trump: Keine Angriffe auf Iran bis zu Midterms im November

Washington - Nach Medienberichten über mögliche neue US-Angriffe auf iranische Ziele noch vor den Midterms hat US-Präsident Donald Trump eine Wiederaufnahme von Militäreinsätzen dementiert. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

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red