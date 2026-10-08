SPÖ-Gremien holten Holzleitner und Kucher an die Spitze

Wien - Die SPÖ hat am Donnerstag in einer Vorstandssitzung Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubchef Philip Kucher zu geschäftsführenden Parteichefs gekürt. Der Beschluss war einstimmig, wie mehrere Mitglieder des Gremiums im Anschluss kundtaten. Dass Finanzminister Markus Marterbauer 2027 das Vizekanzleramt mit Jahresbeginn übernehmen soll, war schon im Vorfeld klar.

Stocker hält an Koalition fest

Wien - Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Christian Stocker hält trotz der Turbulenzen an der SPÖ-Spitze an der schwarz-rot-pinken Dreierkoalition fest. "Solange eine Regierung arbeitsfähig ist, Entscheidungen und Ergebnisse liefert für dieses Land, hat sie auch eine Legitimation", sagte er am Donnerstag im Interview mit der APA. Zu Spekulationen über parteiinterne Forderungen nach Neuwahlen meinte er: "Ich hätte keine Stimme innerhalb der Volkspartei gehört, die in diese Richtung geht."

Ukrainisches Verhandlungsteam auf dem Weg in die USA

Kiew (Kyjiw)/Washington - Ein ukrainisches Verhandlungsteam wird am Freitag und Samstag in den USA mit den Unterhändlern von US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Das Ukraine-Team werde mit Jared Kushner und Steve Witkoff sprechen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Begleitet würden sie dabei von nationalen Sicherheitsberatern der E3-Staaten - also Deutschland, Frankreich und Großbritannien - sowie Vertretern der EU und der NATO. Das Weiße Haus bestätigte ein Treffen am Freitag.

Friedensnobelpreis wird verkündet

Oslo - In der norwegischen Hauptstadt Oslo wird am Freitag (11 Uhr) der Friedensnobelpreisträger 2026 verkündet. Die Jury hatte diesmal die Wahl aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten - deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Darunter waren 208 Personen und 79 Organisationen. 2025 hatte die venezolanische Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado den Preis bekommen.

71.500 demonstrieren in Frankreich für bessere Schulen

Paris - An erneuten Demonstrationen für bessere Lernbedingungen an Schulen in Frankreich haben laut Innenministerium 71.500 Menschen beteiligt. Alleine in Paris gingen demnach am Donnerstag 24.500 Menschen auf die Straßen. An Protest- und Blockadeaktionen direkt bei Schulen beteiligten sich landesweit 55.000 Menschen. Zumeist seien die Demonstrationen sowie die Blockaden friedlich verlaufen. Dennoch kam es im Zuge von Protestaktionen zu 504 Festnahmen, 48 Polizisten wurden verletzt.

Spendenaktion für verurteilten Supermarktkassier erfolgreich

Linz - Eine Spendenaktion für einen ehemaligen Supermarkt-Kassier, der wahllos Rabatte gewährt hat und den Schaden von 25.700 Euro nun bezahlen muss, hat binnen etwas mehr als eines Tages die gesamte Summe zusammengebracht. Der 23-Jährige war am Mittwoch in Linz rechtskräftig zu fünf Monaten bedingt wegen Untreue verurteilt worden, weil er Kunden massenweise nicht gerechtfertigte Preisnachlässe gegeben hatte. Er hat sich dabei aber nicht selbst bereichert.

Putin: Russland wird "alles" für Iran-Kriegsende beitragen

Moskau - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian zugesichert, "alles" zu tun, um zu einem Ende des Krieges in der Golfregion beizutragen. "Wir sind bereit, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um zur Lösung dieser Situation beizutragen", sagte Putin bei einem Treffen mit Pezeshkian am Donnerstag in Turkmenistan, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten. Der Iran unternehme "echte Anstrengungen", um den Krieg zu beenden, so Putin.

Houthi-Miliz greift erneut in Saudi-Arabien an

Sanaa/Damaskus - Der Konflikt zwischen den Houthi und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung im Jemen droht weiter zu eskalieren. Die Houthi-Miliz reklamierte am Donnerstag erneut einen Angriff auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad für sich. Der Militärsprecher der Houthi, Jahja Sari, sagte, die Miliz habe eine ballistische Rakete auf den Flughafen King Chalid in Riad abgefeuert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red