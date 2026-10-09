Ukrainisches Verhandlungsteam auf dem Weg in die USA

Kiew (Kyjiw)/Washington - Ein ukrainisches Verhandlungsteam wird am Freitag und Samstag in den USA mit den Unterhändlern von US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Das Ukraine-Team werde mit Jared Kushner und Steve Witkoff sprechen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Begleitet würden sie dabei von nationalen Sicherheitsberatern der E3-Staaten - also Deutschland, Frankreich und Großbritannien - sowie Vertretern der EU und der NATO. Das Weiße Haus bestätigte ein Treffen am Freitag.

Zwei Tote bei Waffenkontrolle in Deutschland

Regensburg - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Behördenbeschäftigte am Donnerstag bei einer Waffenkontrolle in der Oberpfalz hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 60-Jährige wurde dabei durch Schüsse leicht verletzt, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums sagte. "Zum Tatmotiv können derzeit noch keine Angaben gemacht werden."

Nach Tod von Maricarmen neue Proteste in Spanien

Madrid - Zehntausende Menschen haben in Spanien an die aus ihrem Zuhause vertriebene und nur zwei Wochen später verstorbene 87-jährige Maricarmen Abascal erinnert und dabei erneut lautstark gegen Zwangsräumungen und Wohnungsnot demonstriert. In Madrid marschierten die Demonstranten Donnerstagabend von einem Protestcamp auf der Puerta del Sol zur einstigen Wohnung der Rentnerin im Stadtteil Retiro. Gedenkmärsche gab es auch in vielen anderen Städten des Landes.

Frankreich setzt kurzfristig 3.000 Vertretungslehrer ein

Paris - In Reaktion auf die anhaltenden Schulproteste in Frankreich hat Premierminister S�bastien Lecornu den kurzfristigen Einsatz von über 3.000 Vertretungslehrern angekündigt. Ein Aktionsplan von Bildungsminister �douard Geffray sehe die Verwendung der zusätzlichen Lehrer an den 114 Gymnasien vor, wo der Lehrermangel am drängendsten sei, teilte der Premier Donnerstagabend mit. Die zusätzlichen Lehrkräfte sollen zwischen diesem Freitag und kommendem Dienstag ihre Arbeit antreten.

Friedensnobelpreis wird verkündet

Oslo - In der norwegischen Hauptstadt Oslo wird am Freitag (11 Uhr) der Friedensnobelpreisträger 2026 verkündet. Die Jury hatte diesmal die Wahl aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten - deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Darunter waren 208 Personen und 79 Organisationen. 2025 hatte die venezolanische Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado den Preis bekommen.

Spendenaktion für verurteilten Supermarktkassier erfolgreich

Linz - Eine Spendenaktion für einen ehemaligen Supermarkt-Kassier, der wahllos Rabatte gewährt hat und den Schaden von 25.700 Euro nun bezahlen muss, hat binnen etwas mehr als eines Tages die gesamte Summe zusammengebracht. Der 23-Jährige war am Mittwoch in Linz rechtskräftig zu fünf Monaten bedingt wegen Untreue verurteilt worden, weil er Kunden massenweise nicht gerechtfertigte Preisnachlässe gegeben hatte. Er hat sich dabei aber nicht selbst bereichert.

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red