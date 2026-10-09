Friedensnobelpreis wird verkündet

Oslo - In der norwegischen Hauptstadt Oslo wird am Freitag (11 Uhr) der Friedensnobelpreisträger 2026 verkündet. Die Jury hatte diesmal die Wahl aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten - deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Darunter waren 208 Personen und 79 Organisationen. 2025 hatte die venezolanische Oppositionsführerin Mar�a Corina Machado den Preis bekommen.

Erdbeben der Stärke 3,1 bei Innsbruck

Sistrans/Innsbruck - Erneut ein leichtes Erdbeben hat sich Freitagfrüh um 6.46 Uhr im Raum Innsbruck ereignet. Die Erdstöße bei Sistrans, südöstlich der Landeshauptstadt, erreichten eine Stärke von 3,1, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria mit. Die Erschütterungen seien von vielen Personen teilweise deutlich wahrgenommen worden. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und auch nicht zu erwarten, wurde betont.

Live-Hinrichtung eines Attentäters in den USA geplant

Washington - Die Anfang Dezember geplante Erschießung eines zum Tode verurteilten muslimischen Attentäters auf einem Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Texas soll per Livestream übertragen werden. Das bestätigte ein Beamter aus dem Pentagon. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte zuvor bereits gesagt, dass die von Präsident Donald Trump genehmigte Hinrichtung eines früheren Psychiaters des US-Heeres durch ein Erschießungskommando öffentlich stattfinden solle.

Hurrikan "Isaias" nähert sich US-Küste

Miami - Der Hurrikan "Isaias" hat sich auf seinem Weg zur US-Golfküste deutlich verstärkt. Der tropische Wirbelsturm erreichte am Donnerstag (Ortszeit) im Golf von Mexiko Windgeschwindigkeiten von rund 160 Kilometern pro Stunde und damit die Stärke zwei von fünf, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Der erste Hurrikan der diesjährigen Atlantiksaison dürfte am Freitagabend oder in der Nacht auf Samstag auf die Küste treffen.

Auch stationäre Händler spüren neue Paketsteuer

Wien - Die seit 1. Oktober geltende Paketsteuer trifft nicht nur größere Onlinehändler, sondern offenbar ebenfalls den filialisierten Einzelhandel. "Auch aus dem stationären Handel hören wir erste negative Meldungen, da viele Kunden jetzt statt Ergänzungskäufen bei Onlineplattformen Großbestellungen machen, um die Paketsteuer auf möglichst viele Produkte aufzuteilen", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zur APA.

Mehrere Tote bei Angriffen in Russland und der Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei gegenseitigen Angriffen hat es in Russland und der Ukraine mehrere Tote und Verletzte gegeben. Ein ukrainischer Angriff auf die russische Grenzregion Belgorod forderte zwei Todesopfer und mehrere Verletzte, wie die russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Bei einem Drohnenangriff in der Region Kaluga wurden zudem neun Menschen verletzt. Auf ukrainischer Seite wurde bei russischen Angriffen auf die Stadt Saporischschja mindestens ein Mensch getötet und mehrere verletzt.

20 Verdächtige bei Razzia gegen Rechtsextremismus

Wien - Bei einer Schwerpunktaktion gegen Rechtsextremismus haben die Behörden 20 Tatverdächtige ausgeforscht. Der österreichweite "Joint Action Day" ging unter Leitung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in enger Abstimmung mit den Landesämtern Staatsschutz und Extremismusbekämpfung am vergangenen Dienstag in allen neun Bundesländern über die Bühne, wie das Innenministerium am Freitag wissen ließ.

Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis in Mexiko

Mexiko-Stadt - Bei einer Schlägerei in einem Gefängnis im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa sind nach Behördenangaben zehn Menschen getötet worden. Die Behörden sprachen am Donnerstag im Onlinedienst X von einer "Schlägerei innerhalb der Gefängniseinrichtungen". Neun Häftlinge und ein minderjähriger Besucher seien am Donnerstag ums Leben gekommen, sagte Sinaloas Sicherheitsminister Sinuhe Tellez in einem online veröffentlichten Video. Zudem seien 16 Häftlinge verletzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red