SPÖ hofft auf nur einen Kandidaten bei Parteitag

Wien - Die Übergangsvorsitzenden der SPÖ Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher hoffen, dass es für die langfristige Parteiführung nur einen Kandidaten gibt, der dann bei einem Parteitag im Frühling bestimmt wird. Wie Kucher bei einem gemeinsamen Pressegespräch betonte, bekenne er sich zur Mitgliedereinbindung bei der Frage des SPÖ-Vorsitzes. In diesem Fall würde er sich aber "einen Parteitag der Einigkeit mit einem Kandidaten" wünschen.

Frau tot in Stiegenhaus: Verdacht auf Fremdverschulden

Wien - Eine 35-jährige Frau ist in der Nacht auf Freitag reglos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Wien-Landstraße entdeckt worden. "Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen" soll eine gerichtliche Obduktion die Todesursache feststellen, sagte ein Polizeisprecher. "Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, auch Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden."

Pkw-Neuzulassungen: Mehr E-Autos als Diesel und Benziner

Wien - Im September wurden mehr reine Elektroautos neu zugelassen als Diesel und Benziner zusammen. Großer Verlierer im Jahresvergleich waren die Diesel-Hybride. Insgesamt kamen 28.968 Pkw neu auf den Markt, ein Plus von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei Benzinern gab es mit 6.727 Stück einen Rückgang um 12,1 Prozent, bei Diesel waren es mit 1.833 Fahrzeugen um 28,2 Prozent weniger. Reine E-Autos erreichten mit 9.723 Stück ein Plus von 80,6 Prozent.

Südafrikanerin Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis

Oslo - Der Friedensnobelpreis geht an die Südafrikanerin Navanethem "Navi" Pillay. Sie sei "eine Person von außergewöhnlichem Mut und außergewöhnlicher Integrität", wie das norwegische Nobelkomitee in Oslo am Freitag verkündete. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und UNO-Menschenrechtskommissarin.

Tote bei Angriffen auf Flughafen Riad

Riad/Sanaa - Bei zwei Angriffen auf den internationalen Flughafen König Khalid in Riad sind drei saudi-arabische Staatsbürger getötet worden. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte die saudi-arabische Luftfahrtbehörde am Freitag mit. Am Donnerstag hatte die pro-iranische Houthi-Miliz, die weite Teile des Jemen beherrscht, erneut einen Angriff auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad für sich reklamiert.

Hurrikan "Isaias" nähert sich US-Küste

Miami - Der Hurrikan "Isaias" hat sich auf seinem Weg zur US-Golfküste deutlich verstärkt. Der tropische Wirbelsturm erreichte am Donnerstag (Ortszeit) im Golf von Mexiko Windgeschwindigkeiten von rund 160 Kilometern pro Stunde und damit die Stärke zwei von fünf, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Der erste Hurrikan der diesjährigen Atlantiksaison dürfte am Freitagabend oder in der Nacht auf Samstag auf die Küste treffen.

Konsumentenschützer erstritten 2025 in 234 Verfahren 39 Mio.

Wien - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat im vergangenen Jahr 234 Gerichtsverfahren, Prozesse und Klagen geführt und dabei für Verbraucherinnen und Verbraucher 39 Mio. Euro zurückgeholt. Einen zentralen Schwerpunkt bildeten Verfahren wegen Phishing-Betrugsfällen, wie der VKI am Freitag in seinem Tätigkeitsbericht bekanntgab. Im Fokus seien auch internationale Online-Plattformen wie Amazon gestanden.

Angriff auf Yandex-Rechenzentrum in Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bei gegenseitigen Angriffen hat es in Russland und der Ukraine mehrere Tote und Verletzte gegeben. Ein ukrainischer Angriff auf die russische Grenzregion Belgorod forderte zwei Todesopfer und mehrere Verletzte, wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldete. Bei einem Drohnenangriff in der Region Kaluga auf ein Rechenzentrum des russischen Technologiekonzerns Yandex wurden zudem neun Menschen verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red