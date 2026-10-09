Juristin Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis

Oslo - Der Friedensnobelpreis geht an die Juristin Navanethem "Navi" Pillay aus Südafrika. Sie sei "eine Person von außergewöhnlichem Mut und außergewöhnlicher Integrität", hieß es vonseiten des norwegischen Nobelkomitees in Oslo am Freitag. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), am Internationalen Gerichtshof (IGH) und UNO-Menschenrechtskommissarin.

Pkw-Neuzulassungen: Mehr E-Autos als Diesel und Benziner

Wien - Im September sind in Österreich mehr reine Elektroautos neu zugelassen worden als Diesel und Benziner zusammen. Großer Verlierer im Jahresvergleich waren die Diesel-Hybride. Insgesamt kamen 28.968 Pkw neu auf den Markt, ein Plus von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei Benzinern gab es mit 6.727 Stück einen Rückgang um 12,1 Prozent, bei Diesel waren es mit 1.833 Fahrzeugen um 28,2 Prozent weniger. Reine E-Autos erreichten mit 9.723 Stück ein Plus von 80,6 Prozent.

Frau tot in Stiegenhaus: Verdacht auf Fremdverschulden

Wien - Eine 35-jährige Frau ist in der Nacht auf Freitag reglos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in Wien-Landstraße entdeckt worden. "Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen" soll eine gerichtliche Obduktion die Todesursache feststellen, sagte ein Polizeisprecher. "Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, auch Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden."

SPÖ hofft auf nur einen Kandidaten bei Parteitag

Wien - Die Übergangsvorsitzenden der SPÖ Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher hoffen, dass es für die langfristige Parteiführung nur einen Kandidaten gibt, der dann bei einem Parteitag im Frühling bestimmt wird. Wie Kucher bei einem gemeinsamen Pressegespräch betonte, bekenne er sich zur Mitgliedereinbindung bei der Frage des SPÖ-Vorsitzes. In diesem Fall würde er sich aber "einen Parteitag der Einigkeit mit einem Kandidaten" wünschen.

Ansturm auf Zivildienst

Wien - Von Jänner bis September haben sich 2026 12.901 Männer für den Zivildienst angemeldet, sechs Prozent mehr als im Vorjahr. "Noch nie gab es in den ersten neun Monaten so viele Zivildiensterklärungen wie heuer", sagte die zuständige Ministerin Claudia Bauer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Der Anstieg hänge wohl mit der Diskussion um die am Mittwoch in Begutachtung geschickte Wehrdienstreform zusammen.

Tote bei Angriffen auf Flughafen Riad

Riad/Sanaa - Bei zwei Angriffen auf den internationalen Flughafen König Khalid in Riad sind drei saudi-arabische Staatsbürger getötet worden. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte die saudi-arabische Luftfahrtbehörde am Freitag mit. Am Donnerstag hatte die pro-iranische Houthi-Miliz, die weite Teile des Jemen beherrscht, erneut einen Angriff auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad für sich reklamiert.

Unübliche, aber nicht außergewöhnliche Bebenserie in Tirol

Sistrans/Innsbruck/Österreich - Ein Erdbeben der Stärke 3,1 hat sich Freitagfrüh bei Innsbruck ereignet - ein weiteres in einer Serie von spürbaren, wenngleich nach wie vor leichten Beben mit Epizentren nahe Tirols Landeshauptstadt sowie Hall in Tirol in den vergangenen Wochen. Die Experten des Erdbebendienstes von Geosphere Austria sprachen von einer "temporär erhöhten Aktivität", die zwar "unüblich ist, in der Region aber bereits mehrmals aufgetreten ist."

Gaza - NGOs: Bundesregierung soll handeln

Gaza/Wien - Ein Jahr nach der Verkündung eines Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen fordern österreichische NGOs die Bundesregierung angesichts einer weiterhin dramatischen humanitären Situation vor Ort zu Handlungen auf, die Israel zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts bewegen. Etwa 30 Vertreterinnen und Vertreter von "Ärzte ohne Grenzen" und der Caritas demonstrierten deshalb Freitagvormittag vor dem Außenamt am Minoritenplatz in der Wiener Innenstadt.

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red