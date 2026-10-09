Juristin Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis

Oslo/Genf/Pretoria - Der Friedensnobelpreis geht an die Juristin Navanethem "Navi" Pillay aus Südafrika. Sie sei "eine Person von außergewöhnlichem Mut und außergewöhnlicher Integrität", hieß es vonseiten des norwegischen Nobelkomitees in Oslo am Freitag. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), am Internationalen Gerichtshof (IGH) und UNO-Menschenrechtskommissarin.

Frau tot in Stiegenhaus: Verdacht auf Fremdverschulden

Wien - Die Polizei versucht die Umstände zu klären, unter denen eine 35-Jährige in Wien gestorben ist. Die Frau wurde in der Nacht auf Freitag reglos im Stiegenhaus eines Wohnhauses im Bezirk Landstraße entdeckt. "Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen" soll eine gerichtliche Obduktion die Todesursache feststellen, sagte ein Sprecher. "Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, auch Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden."

USA verhängen Sanktionen gegen Weltstrafgericht

Washington/Den Haag - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat am Freitag weitreichende Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) verhängt. Der Schritt erfolgte wenige Stunden, nachdem die ehemalige IStGH-Richterin Navi Pillay mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war. Mit den Strafmaßnahmen steuert Washington auf einen diplomatischen Konflikt mit seinen europäischen Verbündeten zu. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) kündigte Widerstand an.

Tote bei Angriffen auf Flughafen Riad

Riad/Sanaa - Bei zwei Angriffen auf den internationalen Flughafen König Khalid in Riad sind drei saudi-arabische Staatsbürger getötet worden. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte die saudi-arabische Luftfahrtbehörde am Freitag mit. Am Donnerstag hatte die pro-iranische Houthi-Miliz, die weite Teile des Jemen beherrscht, erneut einen Angriff auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad für sich reklamiert.

Hurrikan "Isaias" nähert sich US-Küste

Miami - Der Hurrikan "Isaias" hat sich auf seinem Weg zur US-Golfküste deutlich verstärkt. Der tropische Wirbelsturm erreichte am Freitag (Ortszeit) im Golf von Mexiko Windgeschwindigkeiten von rund 190 Kilometern pro Stunde und damit die Stärke drei von fünf, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Der erste Hurrikan der diesjährigen Atlantiksaison dürfte am Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag auf die Küste treffen.

Zwei Ukrainer unter Spionage-Verdacht in Wien in U-Haft

Wien/Kiew (Kyjiw) - Zwei mutmaßliche Mitarbeiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes sind am vergangenen Montag in Wien festgenommen werden. Am Mittwoch wurde vom Landesgericht über die Tatverdächtigen die U-Haft verhängt. Als Haftgründe wurden Tatbegehungs-, Verdunkelungs- und Fluchtgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Freitag auf APA-Anfrage mit. Die U-Haft ist vorerst bis 21. Oktober rechtswirksam. Die beiden Männer bestreiten die wider sie erhobenen Vorwürfe.

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red