Juristin Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis

Oslo/Genf/Pretoria - Der Friedensnobelpreis geht an die Juristin Navanethem "Navi" Pillay aus Südafrika. Sie sei "eine Person von außergewöhnlichem Mut und außergewöhnlicher Integrität", hieß es vonseiten des norwegischen Nobelkomitees in Oslo am Freitag. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), am Internationalen Gerichtshof (IGH) und UNO-Menschenrechtskommissarin.

Tsunami-Warnung nach schweren Erdbeben in Panama

Panama-Stadt - Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,6 hat am Freitag die Südküste Panamas erschüttert und eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Die Erschütterungen seien auch in der Hauptstadt Panama-Stadt zu spüren gewesen, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Zentrum des Bebens an der südlichen Küste des Landes. USGS gab die Stärke zunächst mit 8,0 an, korrigierte sie danach aber auf 7,6.

Trump: "Äußerst erfolgreiches" Gespräch mit Putin

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf umfangreiche Diesellieferungen geeinigt. Er habe ein "äußerst erfolgreiches Gespräch" mit Putin geführt, erklärte Trump am Freitag. Dabei sei vereinbart worden, dass Russland umgehend mehr als 300.000 Tonnen Diesel für den US- und den Weltmarkt bereitstelle.

Vance äußert Zweifel an geplanter Live-Hinrichtung

Washington/Genf - US-Vizepräsident JD Vance hat Zweifel an der von Verteidigungsminister Pete Hegseth angekündigten Live-Übertragung der Hinrichtung eines verurteilten Attentäters geäußert. Er wisse nicht, ob es tatsächlich dazu kommen werde, sagte er vor Journalisten in Lima im US-Bundesstaat Ohio. Man müsse abwarten, was im Dezember geschehe. Zugleich sagte der gläubige Katholik: "Wenn es per Livestream übertragen wird, werde ich es mir nicht ansehen."

USA verhängen Sanktionen gegen Weltstrafgericht

Washington/Den Haag/Wien - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat am Freitag weitreichende Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angekündigt. Dies erfolgte wenige Stunden, nachdem die ehemalige IStGH-Richterin Navi Pillay mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war. Pillay äußerte sich schockiert. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) kündigte Widerstand an.

Österreich stimmt Übernahme der Mediamarkt-Mutter zu

Wien/Düsseldorf - Das für die Investitionskontrolle zuständige Wirtschaftsministerium hat grünes Licht für die geplante Übernahme der deutschen MediaMarkt-Mutter Ceconomy durch den chinesischen Tech-Riesen JD.com gegeben. Man sichere aber mit Auflagen "Daten, Lieferketten und sicherheitsrelevante Personalentscheidungen" ab, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in einer Aussendung. Mehr Details zu den Auflagen nannte das Ministerium mit Verweis auf die Gesetzeslage nicht.

100.000 zusätzliche Grippe-Impfdosen gesichert

Wien - Nach den am Wochenende bekannt gewordenen Lieferproblemen bei Influenza-Impfstoffen hat das Gesundheitsministerium zusätzlich 100.000 Impfdosen für Österreich sichern können. Wie das Ressort am Freitag mitteilte, handelt es sich dabei um den Impfstoff Flucelvax, der bereits auf dem Weg nach Österreich sei. Die Auslieferung soll kommende Woche beginnen.

Emirate: Flydubai-Co-Pilot plante Selbstmordanschlag

Dubai - Der vereitelte Absturz eines Passagierflugzeugs der Fluggesellschaft Flydubai auf dem Weg nach Tel Aviv Ende September war den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zufolge als Selbstmordanschlag geplant. Der Co-Pilot aus dem Oman habe vorgehabt, die Maschine in ein Terminal Flughafens Ben Gurion in Israel zu steuern, teilte der Generalstaatsanwalt der VAE am Freitag der Nachrichtenagentur WAM zufolge mit. Er sei von den Anschlägen des 11. September 2001 inspiriert gewesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red