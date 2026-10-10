Trump schließt Diesel-Deal mit Putin ab

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Hunderttausenden Tonnen Diesel aus Russland verkündet. Die USA heben dafür vorübergehend Sanktionen gegen Russland auf. Der Kreml bestätigte den Deal, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte ihn mit Blick auf den russischen Angriffskrieg scharf. Trump steht wegen gestiegener Spritpreise in den USA vor den Zwischenwahlen im November unter Druck.

Gespräche mit Ukraine für USA "konstruktiv"

Moskau - Nach dem Eintreffen ukrainischer Unterhändler zu Beratungen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs hat der US-Sondergesandte Steve Witkoff von "konstruktiven Gesprächen" gesprochen. Bei dem Austausch in Miami im Bundesstaat Florida sei es unter anderem um "kurzfristige Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Winter" in der Ukraine wie die Stärkung der Energieinfrastruktur und Getreideexporte gegangen, erklärte Witkoff am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Kein Biowaffen-Hinweis nach Tod von Forscherin in Sibirien

Wien - Nach dem Tod einer Wissenschafterin an einem Pest-Forschungszentrum in Sibirien sind Spekulationen aufgekommen, dass die Verstorbene daran gearbeitet haben könnte, die Pest als Biowaffe verwendbar zu machen. Oberst Martin Weiler vom ABC-Abwehrzentrum des Bundesheeres sieht im Gespräch mit der APA dafür jedoch keine Anzeichen. Eine Beurteilung aus der Entfernung sei aber ohnehin unmöglich.

EU-Vorsitz präsentiert neuen Budget-Vorschlag

Brüssel - Der irische Ratsvorsitz wird am Samstag die nächste "Verhandlungsbox" ("Nego-Box") für das mehrjährige EU-Budget 2028-2034 präsentieren. Diese soll laut Medienberichten Kürzungen an dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen 2-Billionen-Euro-Haushalt vorsehen; verglichen mit der Box von Juni wird mit 100 bis 200 Milliarden Euro gerechnet. Bereits im Vorfeld hieß es allerdings, diese würden den Nettozahlerländern - darunter Österreich und Deutschland - nicht weit genug gehen.

Trump relativiert geplante Live-Hinrichtung

Washington/Genf - Nach scharfer Kritik an der geplanten Liveübertragung einer Hinrichtung in den USA hat Präsident Donald Trump die Ankündigung relativiert. Eine Entscheidung über die Liveübertragung der Exekution des verurteilten Attentäters Nidal Hasan sei noch nicht getroffen worden, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus in Washington auf Nachfrage.

USA verhängen Sanktionen gegen Weltstrafgericht

Washington/Den Haag/Wien - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat am Freitag weitreichende Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angekündigt. Dies erfolgte wenige Stunden, nachdem die ehemalige IStGH-Richterin Navi Pillay mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war. Pillay äußerte sich schockiert. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) kündigte Widerstand an.

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red