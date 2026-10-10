Trump schließt Diesel-Deal mit Putin ab

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Hunderttausenden Tonnen Diesel aus Russland verkündet. Die USA heben dafür vorübergehend Sanktionen gegen Russland auf. Der Kreml bestätigte den Deal, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte ihn mit Blick auf den russischen Angriffskrieg scharf. Trump steht wegen gestiegener Spritpreise in den USA vor den Zwischenwahlen im November unter Druck.

Indien: Gründer der Kakerlaken-Bewegung festgenommen

Neu-Delhi - Im Vorfeld einer geplanten Großdemonstration in Neu-Delhi hat die Polizei nach Angaben der Veranstalter prominente Regierungskritiker festgenommen, darunter den Gründer der sogenannten Kakerlaken-Jugendbewegung. Abhijeet Dipke sowie zwei weitere Anführer der Bewegung seien nach ihrer Landung am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte die Gruppierung mit. TV-Berichten zufolge hatte die Polizei Dipke zuvor am Flughafen aufgefordert, die geplante Demonstration abzusagen.

EU-Vorsitz präsentiert neuen Budget-Vorschlag

Brüssel - Der irische Ratsvorsitz wird am Samstag die nächste "Verhandlungsbox" ("Nego-Box") für das mehrjährige EU-Budget 2028-2034 präsentieren. Diese soll laut Medienberichten Kürzungen an dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen 2-Billionen-Euro-Haushalt vorsehen; verglichen mit der Box von Juni wird mit 100 bis 200 Milliarden Euro gerechnet. Bereits im Vorfeld hieß es allerdings, diese würden den Nettozahlerländern - darunter Österreich und Deutschland - nicht weit genug gehen.

Kein Biowaffen-Hinweis nach Tod von Forscherin in Sibirien

Wien - Nach dem Tod einer Wissenschafterin an einem Pest-Forschungszentrum in Sibirien sind Spekulationen aufgekommen, dass die Verstorbene daran gearbeitet haben könnte, die Pest als Biowaffe verwendbar zu machen. Oberst Martin Weiler vom ABC-Abwehrzentrum des Bundesheeres sieht im Gespräch mit der APA dafür jedoch keine Anzeichen. Eine Beurteilung aus der Entfernung sei aber ohnehin unmöglich.

KI reicht Fake-Hinweis auf Polizei-Website ein

San Francisco - Künstliche Intelligenz der Entwicklerfirma Anthropic hat in einem Testlauf einen falschen Hinweis auf einer Polizei-Website zur Aufklärung ungelöster Mordfälle eingereicht. In einem weiteren Zwischenfall füllte die KI-Software Formulare auf einer US-Regierungsseite - wohl 20 Visaanträge - aus, wie Anthropic in einem Blog bekannt gab. In den vergangenen Wochen wurden bereits verschiedene Vorfälle vor allem von KI des ChatGPT-Entwicklers und Anthropic-Rivalen OpenAI bekannt.

Taiwan fordert klare Haltung gegen Chinas Drohungen

Taipeh/Peking - Angesichts der Drohungen Chinas gegen Taiwan hat der taiwanesische Präsident Lai Ching-te eine klare Haltung demokratischer Staaten gefordert. "Das Recht der Bevölkerung Taiwans, zu existieren, muss respektiert werden", sagte Lai am Samstag in einer Rede zum Nationalfeiertag. Es gehe nicht nur um das Überleben Taiwans, sondern auch darum, ob die internationale Gemeinschaft noch daran glaube, dass sich Gewalt nicht über Regeln hinwegsetzen dürfe, betonte Lai in Taipeh.

Schweres Beben in Panama: Keine größeren Zerstörungen

Panama-Stadt - Das starke Erdbeben in Panama hat ersten Meldungen zufolge keine größeren Zerstörungen verursacht. Es gab demnach auch keine Toten. Das Erdbeben der Stärke 7,7 hatte am Freitag den Süden Panamas erschüttert, Gebäude beschädigt und Tausende Menschen auf die Straßen getrieben. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS in einer Tiefe von 12,6 Kilometern in einem dünn besiedelten Gebiet etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt.

Hurrikan "Isaias" trifft auf Florida

Miami - Der Hurrikan "Isaias" ist an der US-Golfküste auf Land getroffen. Der tropische Wirbelsturm erreichte am Freitagabend (Ortszeit) nahe der Stadt Destin im Bundesstaat Florida mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde die Küste, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Der Sturm hatte sich zuvor auf seinem Weg durch den Golf von Mexiko deutlich verstärkt und die Stärke drei von fünf erreicht, traf dann aber mit Stärke zwei auf die Küste.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red