Trump schließt Diesel-Deal mit Putin ab

Washington - US-Präsident Donald Trump hat nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Hunderttausenden Tonnen Diesel aus Russland verkündet. Die USA heben dafür vorübergehend Sanktionen gegen Russland auf. Der Kreml bestätigte den Deal, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte ihn mit Blick auf den russischen Angriffskrieg scharf. Trump steht wegen gestiegener Spritpreise in den USA vor den Zwischenwahlen im November unter Druck.

Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Saporischschja - Bei russischen Angriffen sind im Südosten der Ukraine mindestens sieben Menschen getötet worden. Die Gebietshauptstadt Saporischschja sei an mehreren Stellen getroffen worden, schrieb der Militärgouverneur der gleichnamigen Region, Mychajlo Semikin, am Samstag auf der Plattform Telegram. Unter den Todesopfern seien drei Minderjährige, außerdem gebe es zehn Verletzte, schrieb er. Such- und Rettungsarbeiten dauern demnach an.

EU-Vorsitz präsentiert neuen Budget-Vorschlag

Brüssel - Der irische Ratsvorsitz hat am Samstag deutliche Kürzungen am Vorschlag der EU-Kommission für das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034 vorgeschlagen: Laut veröffentlichter "Verhandlungsbox" ("Nego-Box") soll das Gesamtvolumen von 2 auf rund 1,8 Billionen Euro sinken. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) erklärte in einer ersten Reaktion, dass der Vorschlag "nicht reicht" und forderte weitere Kürzungen. Das aktuelle Budget beträgt rund 1,2 Billionen Euro.

Schweres Beben in Panama sorgt für Schäden und Verletzte

Panama-Stadt - Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 hat in Panama schwere Schäden angerichtet und Panik ausgelöst. Mindestens 27 Menschen wurden nach Behördenangaben bei dem Erdstoß am Freitag verletzt, Todesopfer wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes nicht gemeldet. Der Internationale Flughafen von Panama-Stadt stellte den Betrieb vorübergehend ein. Zahlreiche Nachbeben folgten.

Hurrikan "Isaias" verliert an Kraft

Miami - Hurrikan "Isaias", der in der Nacht auf Samstag auf die Golfküste der USA traf, hat sich inzwischen zu einem posttropischen Wirbelsturm abgeschwächt. Das teilte das National Hurricane Centre in den USA mit. Trotzdem besteht laut dem Wetterdienst weiterhin Lebensgefahr durch Überflutungen. Zudem werden starke Regenfälle erwartet.

NEOS bei Mitgliederversammlung in Linz

Wien/Linz - Die NEOS sind am Samstag zu einer Mitgliederversammlung in Linz zusammengekommen. Eine Wahl des Vorsitzes steht zwar nicht an. Dennoch wird es wohl viel zu diskutieren geben, wie sich die kleinste Regierungspartei in der Koalition mit ÖVP und SPÖ politisch positioniert. So stellte Parteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger schon vor der Veranstaltung fest, dass man die gerade erst in Kraft getretene Paketsteuer noch einmal gemeinsam überdenken sollte.

Indien: Gründer der Kakerlaken-Bewegung festgenommen

Neu-Delhi - Im Vorfeld einer geplanten Großdemonstration in Neu-Delhi hat die Polizei nach Angaben der Veranstalter prominente Regierungskritiker festgenommen, darunter den Gründer der sogenannten Kakerlaken-Jugendbewegung. Abhijeet Dipke sowie zwei weitere Anführer der Bewegung seien nach ihrer Landung am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte die Gruppierung mit. TV-Berichten zufolge hatte die Polizei Dipke zuvor am Flughafen aufgefordert, die geplante Demonstration abzusagen.

Taiwan fordert klare Haltung gegen Chinas Drohungen

Taipeh/Peking - Angesichts der Drohungen Chinas gegen Taiwan hat der taiwanesische Präsident Lai Ching-te eine klare Haltung demokratischer Staaten gefordert. "Das Recht der Bevölkerung Taiwans, zu existieren, muss respektiert werden", sagte Lai am Samstag in einer Rede zum Nationalfeiertag. Es gehe nicht nur um das Überleben Taiwans, sondern auch darum, ob die internationale Gemeinschaft noch daran glaube, dass sich Gewalt nicht über Regeln hinwegsetzen dürfe, betonte Lai in Taipeh. sagte

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red