Trump: Ukraine braucht neuen Präsidenten

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine Ablösung des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj gefordert. Es sei "an der Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt", der bereit sei, den Krieg mit Russland zu beenden, sagte Trump am Samstag vor Journalisten im Weißen Haus. Zuvor hatte Selenskyj Trump wegen dessen Diesel-Deal mit Moskau scharf angegriffen.

Viele Tote nach russischen Angriffen in Saporischschja

Saporischschja - Bei russischen Angriffen sind in der Nacht auf Samstag im Südosten der Ukraine mindestens 17 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien drei Minderjährige, 18 Menschen seien bei der Attacke verletzt worden, teilte der ukrainische Zivilschutz mit.

Nettozahler lehnen neuen Budgetvorschlag des EU-Vorsitzes ab

Brüssel - Der irische Ratsvorsitz hat am Samstag deutliche Kürzungen am Vorschlag der EU-Kommission für das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034 präsentiert: Laut veröffentlichter "Verhandlungsbox" ("Nego-Box") soll das Gesamtvolumen von 2 auf rund 1,8 Billionen Euro sinken. Vom größten Nettozahlerland Deutschland kam umgehend ein Nein, auch Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sagte in einer ersten Reaktion, dass der Plan "nicht reicht" und forderte weitere Kürzungen.

Meinl-Reisinger verteidigte vor Mitgliedern Regierungsarbeit

Wien/Linz - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat bei einer Mitgliederversammlung der Partei ihre Regierungsarbeit verteidigt und beworben. Man habe beinahe alle Vorhaben in der Regierung durchgesetzt, sagte sie bei ihrer Rede am Samstag im Design Center Linz. Dass man als kleinster Koalitionspartner von ÖVP und SPÖ nicht alles befürworte, machte sie anhand der Paketsteuer deutlich. Dieser "Murks" gehöre noch einmal überdacht. Auch für eine EU-Armee sprach sie sich aus.

Indien: Gründer der Kakerlaken-Bewegung festgenommen

Neu-Delhi - Im Vorfeld einer geplanten Großdemonstration in Neu-Delhi hat die Polizei nach Angaben der Veranstalter prominente Regierungskritiker festgenommen, darunter den Gründer der sogenannten Kakerlaken-Jugendbewegung. Abhijeet Dipke sowie zwei weitere Anführer der Bewegung seien nach ihrer Landung am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte die Gruppierung mit. TV-Berichten zufolge hatte die Polizei Dipke zuvor am Flughafen aufgefordert, die geplante Demonstration abzusagen.

Abbas verschiebt Parlaments- und Präsidentenwahl

Ramallah - Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas verschiebt die für Ende November geplante Parlamentswahl in den Palästinensergebieten auf September 2027. Auch die seit mehr als zwei Jahrzehnten überfällige Präsidentenwahl solle am 11. September kommenden Jahres stattfinden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf ein Dekret von Abbas. Als Grund werden Einschränkungen durch Israel genannt, das die Palästinensergebiete militärisch besetzt hält.

"Krieg": Eritrea fordert UNO-Intervention gegen Äthiopien

Asmara - Das ostafrikanische Land Eritrea hat die Vereinten Nationen zu einem Vorgehen gegen sein Nachbarland Äthiopien aufgerufen. Äthiopien habe Eritrea den Krieg erklärt, heißt es in einem Brief von Außenminister Osman Saleh an den UNO-Sicherheitsrat. Das mächtigste UNO-Gremien solle die Kriegserklärung "kraftvoll verurteilen (...) und die entsprechenden Abschreckungsmaßnahmen im Einklang mit Kapitel VII der UNO-Charta ergreifen".

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red