Nettozahler lehnen neuen Budgetvorschlag des EU-Vorsitzes ab

Brüssel - Der irische Ratsvorsitz hat am Samstag deutliche Kürzungen am Vorschlag der EU-Kommission für das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034 präsentiert: Laut veröffentlichter "Verhandlungsbox" ("Nego-Box") soll das Gesamtvolumen von 2 auf rund 1,8 Billionen Euro sinken. Vom größten Nettozahlerland Deutschland kam umgehend ein Nein, auch Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sagte in einer ersten Reaktion, dass der Plan "nicht reicht" und forderte weitere Kürzungen.

Trump für Ablöse des ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Washington - US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Präsidenten für die Ukraine gefordert. Wolodymyr Selenskyj habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Ukraine-Krieg zu beenden, und sich dagegen entschieden, behauptete Trump am Samstag in Washington. "Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt." Zuvor hatte Selenskyj Trump wegen dessen Diesel-Deals mit Moskau scharf angegriffen.

Viele Tote nach russischen Angriffen in Saporischschja

Saporischschja - Bei russischen Angriffen sind in der Nacht auf Samstag im Südosten der Ukraine mindestens 20 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien drei Minderjährige, 32 Menschen seien bei der Attacke verletzt worden, teilte der ukrainische Zivilschutz laut der Nachrichtenagentur Ukrinform mit.

Verletzte bei Angriff auf Flughafen von Riad

Riad - Bei einem Angriff auf den Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hat es am Samstag Verletzte gegeben. Der Flugbetrieb am King Khalid International Airport sei vorübergehend eingestellt worden, bestätigte die Zivilluftfahrtbehörde des Landes. Die US-Botschaft hatte zuvor von den Angriffen berichtet. Laut Augenzeugen gab es Evakuierungen, zahlreiche Rettungsautos seien im Einsatz.

Nach gescheiterter Hinrichtung: Pike verlässt Krankenhaus

Nashville (Tennessee) - Rund eineinhalb Wochen nach ihrer gescheiterten Hinrichtung in Tennessee hat Christa Pike das Krankenhaus verlassen. Sie sei mittlerweile in das Gefängnis zurückgekehrt, in dem sie seit über 30 Jahren inhaftiert war, teilten ihre Anwälte mit. "Sie wird im Gefängnis weiterhin medizinisch versorgt, und wir werden ihren Genesungsverlauf weiterhin verfolgen." Pike hätte als erste Frau seit über 200 Jahren in Tennessee hingerichtet werden sollen. Sie überlebte zwei Todesspritzen.

Neun Tote nach Schüssen in US-Staat Pennsylvania

Erie (Pennsylvania) - Bei einer Gewalttat im US-Bundesstaat Pennsylvania sind nach Angaben des Gouverneurs Josh Shapiro neun Menschen getötet worden. Er habe mit der Bürgermeisterin der Stadt Erie, Daria Devlin, gesprochen und ihr nach dem tragischen Schusswaffenvorfall in der vergangenen Nacht die volle Unterstützung zugesichert, teilte Shapiro am Samstag auf der Plattform X mit. Die Stadt Erie hat etwas mehr als 90.000 Einwohner und liegt am gleichnamigen See an der Grenze zu Kanada.

Mann betrat Gehege in britischem Zoo - von Tiger getötet

London - In einem Zoo in Nordengland ist ein Mann von einem Tiger angegriffen und getötet worden. Der Mann habe am Samstag das Tigergehege im Yorkshire Wildlife Park nahe der Stadt Doncaster betreten, teilte die britische Polizei mit. Der Tiger sei weiterhin in seinem Gehege, für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr.

Erfolg für Regierungspartei bei Kommunalwahlen in Tschechien

Prag - Bei den Kommunalwahlen in Tschechien hat sich am Samstagabend ein Sieg der Bewegung ANO von Ministerpräsident Andrej Babiš abgezeichnet. Laut ersten Hochrechnungen könnte ANO in sechs von 13 Kreisstädten die Abstimmung gewinnen. Ob ANO auch die Bürgermeister stellen wird, hängt von den örtlichen Koalitionen ab.

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red