Angriff auf Flughafen Riad: Zwölf Tote, über 300 Verletzte

Riad - Bei dem Angriff auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sind nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen getötet worden, darunter neben vier Einheimischen auch acht Ausländer. 309 weitere Menschen wurden bei der Attacke am Samstag verletzt, einige von ihnen schwer, teilte die zivile Luftfahrtbehörde am Sonntag mit. Die saudischen Behörden schrieben den Angriff den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen zu.

Trump für Ablöse des ukrainischen Präsidenten Selenskyj

Washington - US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Präsidenten für die Ukraine gefordert. Wolodymyr Selenskyj habe vielfach die Gelegenheit gehabt, den Ukraine-Krieg zu beenden, und sich dagegen entschieden, behauptete Trump am Samstag in Washington. "Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt." Zuvor hatte Selenskyj Trump wegen dessen Diesel-Deals mit Moskau scharf angegriffen.

Ermittlungen gegen TV-Sender wegen Trump-Boykotts

Washington - Das US-Justizministerium ermittelt einem Medienbericht zufolge gegen mehrere große US-Fernsehsender wegen des Verdachts auf illegale Absprachen bei der Berichterstattung über Präsident Donald Trump. Dies berichtete die "New York Times" unter Berufung auf sechs Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. Bei den Sendern handle es sich um ABC, CBS, CNN, NBC und Fox News.

Viel Teilzeit bei AHS- und BHS-Lehrern im neuen Dienstrecht

Wien - Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte an AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) im neuen Dienstrecht sind nur in Teilzeit beschäftigt. Insgesamt beträgt die Teilzeitquote 56 Prozent, an den AHS allein sogar knapp mehr als 60 Prozent, wie die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigt. An den Pflichtschulen liegt die entsprechende Quote dagegen bei nur 40 Prozent.

Mann erschießt in Pennsylvania acht Menschen

Erie (Pennsylvania) - In der Stadt Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania hat ein 45-jähriger Mann acht Menschen und sich selbst erschossen. Unter den Todesopfern der Tat vom Freitagabend (Ortszeit) seien eine schwangere Frau und zwei Kinder, teilten die Behörden auf einer Pressekonferenz mit. Der Schütze, der noch nicht identifiziert wurde, habe sich offenbar das Leben genommen, bevor die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, sagte der Polizeichef von Erie, Rick Lorah.

Mann betrat Gehege in britischem Zoo - von Tiger getötet

London - In einem Zoo in Nordengland ist ein Mann von einem Tiger angegriffen und getötet worden. Der Mann habe am Samstag das Tigergehege im Yorkshire Wildlife Park nahe der Stadt Doncaster betreten, teilte die britische Polizei mit. Der Tiger sei weiterhin in seinem Gehege, für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr.

Nach gescheiterter Hinrichtung: Pike verlässt Krankenhaus

Nashville (Tennessee) - Rund eineinhalb Wochen nach ihrer gescheiterten Hinrichtung in Tennessee hat Christa Pike das Krankenhaus verlassen. Sie sei mittlerweile in das Gefängnis zurückgekehrt, in dem sie seit über 30 Jahren inhaftiert war, teilten ihre Anwälte mit. "Sie wird im Gefängnis weiterhin medizinisch versorgt, und wir werden ihren Genesungsverlauf weiterhin verfolgen." Pike hätte als erste Frau seit über 200 Jahren in Tennessee hingerichtet werden sollen. Sie überlebte zwei Todesspritzen.

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red