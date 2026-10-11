Angriff auf Flughafen Riad: Zwölf Tote, über 300 Verletzte

Riad - Mit einem tödlichen Raketenangriff auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist der Konflikt mit der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen weiter eskaliert. Nach dem Angriff mit mindestens zwölf Toten und 309 Verletzten kündigte die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition gegen die Houthi eine entschiedene Reaktion an. US-Präsident Donald Trump kritisierte die Attacke vom Samstag als "nicht hinnehmbar", die UNO äußerte sich besorgt.

Gründer von Indiens "Kakerlaken"-Protestbewegung wieder frei

Neu-Delhi - Der Gründer der "Kakerlaken"-Protestbewegung (CJP) in Indien ist einen Tag nach seiner Festnahme wieder freigelassen worden. Die Festnahme war im Vorfeld von Massenprotesten in Neu-Delhi erfolgt. Anwältin Ratna Singh teilte am Sonntag in Onlinediensten mit, dass ein Gericht Abhijeet Dipke und seine beiden ebenfalls festgenommenen Mitstreiter auf freien Fuß gesetzt habe. Sie seien unter der Auflage freigekommen, dass sie "ein Jahr lang nicht die öffentliche Ordnung stören".

Ermittlungen gegen TV-Sender wegen Trump-Boykotts

Washington - Das US-Justizministerium ermittelt einem Medienbericht zufolge gegen mehrere große US-Fernsehsender wegen des Verdachts auf illegale Absprachen bei der Berichterstattung über Präsident Donald Trump. Dies berichtete die "New York Times" unter Berufung auf sechs Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. Bei den Sendern handle es sich um ABC, CBS, CNN, NBC und Fox News.

Viel Teilzeit bei AHS- und BHS-Lehrern im neuen Dienstrecht

Wien - Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte an AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) im neuen Dienstrecht sind nur in Teilzeit beschäftigt. Insgesamt beträgt die Teilzeitquote 56 Prozent, an den AHS allein sogar knapp mehr als 60 Prozent, wie die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigt. An den Pflichtschulen liegt die entsprechende Quote dagegen bei nur 40 Prozent.

Beim Pilzesammeln stürzt Linzerin 20 Meter in Bach ab

Gmunden - Eine 58-jährige Linzerin ist Samstagvormittag beim Pilzesammeln in einem Wald nahe ihrem Elternhaus im Bezirk Gmunden knapp 20 Meter eine Böschung hinabgestürzt. Die Frau fiel in einen kleinen Bach und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Da sie kein Handy bei sich hatte, konnte sie auch keine Hilfe rufen. Ihr 80-jähriger Vater machte sich nach eineinhalb Stunden auf die Suche nach der Tochter. Eine Stunde später reagierte die Verletzte auf seine Rufe, so die Polizei.

Vorarlberger Polizei stoppte 22 desolate Schwerfahrzeuge

Bregenz - Die Vorarlberger Polizei hat innerhalb von vier Tagen 22 desolaten Schwerfahrzeugen die Weiterfahrt untersagt. Bei einer Schwerpunktkontrolle wurden 47 Fahrzeuge einer Inspektion unterzogen, 22 davon fielen durch. Alles in allem wurden 57 schwere und 69 Mängel mit Gefahr in Verzug festgestellt. Es wurden 103 Anzeigen hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeitverordnung sowie 25 Verwaltungsanzeigen erstattet. Zudem wurden 38 vorläufige Sicherheitsleistungen eingehoben.

In Wien testen Hundebesitzer zum Sackerl auch Flascherl

Wien - Im dicht bebauten Wiener Bezirk Neubau leben rund 600 Hunde, die dort täglich ihr Geschäft verrichten. Was für die Tiere ein natürlicher Kommunikationsakt ist, bedeutet für Stadtbäume jedoch Stress. Deshalb wurde dort das Projekt "Schönes Gassi" ins Leben gerufen, wo neben den bereits gängigen "Sackerl fürs Gackerl" ab Montag im Bezirksamt gratis eine Wasserflasche abgeholt werden kann, um damit den Urin wegzuspülen.

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red