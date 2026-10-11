Angriff auf Flughafen Riad: Zwölf Tote, über 300 Verletzte

Riad/Wien - Mit einem tödlichen Raketenangriff auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist der Konflikt mit der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen weiter eskaliert. Nach dem Angriff mit mindestens zwölf Toten und 309 Verletzten kündigte die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition gegen die Houthi eine entschiedene Reaktion an. US-Präsident Donald Trump kritisierte die Attacke vom Samstag als "nicht hinnehmbar", die UNO äußerte sich besorgt.

Ukraine trifft erneut russischen Internetkonzern Yandex

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat bei ihren Gegenangriffen erneut ein Rechenzentrum des russischen Internetkonzerns Yandex getroffen. Infolge eines Drohnenangriffs sei Infrastruktur eines Rechenzentrums im mehr als 170 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Wladimir beschädigt worden, teilte das Unternehmen mit. Der Betrieb des Rechenzentrums sei vollständig eingestellt und einige Dienste nicht erreichbar.

Achtungserfolg der Opposition bei Senatswahl in Tschechien

Prag - Bei der Senatswahl in Tschechien hat die liberale und konservative Opposition einen überraschenden Achtungserfolg erzielt: Fünf ihrer Kandidaten errangen bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Das geht aus dem am Sonntag veröffentlichten vorläufigen Endergebnis hervor. Bereits jetzt ist damit klar, dass die Opposition ihre Mehrheit im Senat halten kann. Über die übrigen frei werdenden Mandate entscheiden Stichwahlen am 16. und 17. Oktober.

Gründer von Indiens "Kakerlaken"-Protestbewegung wieder frei

Neu-Delhi - Der Gründer der "Kakerlaken"-Protestbewegung (CJP) in Indien ist einen Tag nach seiner Festnahme wieder freigelassen worden. Die Festnahme war im Vorfeld von Massenprotesten in Neu-Delhi erfolgt. Anwältin Ratna Singh teilte am Sonntag in Onlinediensten mit, dass ein Gericht Abhijeet Dipke und seine beiden ebenfalls festgenommenen Mitstreiter auf freien Fuß gesetzt habe. Sie seien unter der Auflage freigekommen, dass sie "ein Jahr lang nicht die öffentliche Ordnung stören".

Bergsteiger saßen in Tirol über Nacht in Steilgelände fest

Längenfeld - Zwei Bergsteiger im Alter von 18 Jahren sind Samstagnachmittag beim Abstieg vom Schrankogel (3.497 Meter, Bez. Imst) in Bergnot geraten. Sie kamen laut Polizei im Nebel vom markierten Steig in steiles, unwegsames Gelände ab. Als das Duo festsaß, setzte es einen Notruf ab. Acht Bergretter und ein Alpinpolizist machten sich zu Fuß auf die Suche, da der Einsatz eines Helikopters unmöglich war. Die beiden Deutschen wurden erst Sonntagfrüh stark unterkühlt aufgefunden.

Siebenjähriger in der Obersteiermark von Pkw erfasst

Gaal - Ein siebenjähriger Radfahrer ist Samstagnachmittag im obersteirischen Bischoffeld in der Gemeinde Gaal (Bezirk Murtal) von einer Pkw-Lenkerin erfasst und auf die Windschutzscheibe geschleudert worden. Der Bub blieb danach schwer verletzt auf der Straße liegen, hieß es seitens der Polizei. Das Kind wurde von der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen.

Beim Pilzesammeln stürzt Linzerin 20 Meter in Bach ab

Gmunden - Eine 58-jährige Linzerin ist Samstagvormittag beim Pilzesammeln in einem Wald nahe ihrem Elternhaus im Bezirk Gmunden knapp 20 Meter eine Böschung hinabgestürzt. Die Frau fiel in einen kleinen Bach und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Da sie kein Handy bei sich hatte, konnte sie auch keine Hilfe rufen. Ihr 80-jähriger Vater machte sich nach eineinhalb Stunden auf die Suche nach der Tochter. Eine Stunde später reagierte die Verletzte auf seine Rufe, so die Polizei.

Vorarlberger Polizei stoppte 22 desolate Schwerfahrzeuge

Bregenz - Die Vorarlberger Polizei hat innerhalb von vier Tagen 22 desolaten Schwerfahrzeugen die Weiterfahrt untersagt. Bei einer Schwerpunktkontrolle wurden 47 Fahrzeuge einer Inspektion unterzogen, 22 davon fielen durch. Alles in allem wurden 57 schwere und 69 Mängel mit Gefahr in Verzug festgestellt. Es wurden 103 Anzeigen hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeitverordnung sowie 25 Verwaltungsanzeigen erstattet. Zudem wurden 38 vorläufige Sicherheitsleistungen eingehoben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red