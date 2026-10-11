Erneut Geschoss am Flughafen in Riad eingeschlagen

Riad/Wien - Nach einem Angriff mit 13 Toten und hunderten Verletzten ist der internationale Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad am Sonntag erneut angegriffen worden. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die jemenitische Houthi-Miliz erklärte, ein Geschoss sei im Terminal 4 des Flughafens eingeschlagen und habe einen Brand ausgelöst.

Houthi: Saudi-Arabien greift Flughafen von Sanaa an

Sanaa - Nach der tödlichen Attacke auf dem Flughafen von Riad hat Saudi-Arabien nach Angaben der Houthi-Miliz den Flughafen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen. Saudische Kampfjets hätten den Airport bombardiert, berichtete die von den Houthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba. Über Opfer oder Schäden gab es zunächst keine Angaben. Saudi-Arabien äußerte sich zunächst nicht.

Trump: "Energie-Waffenruhe" zwischen Russland und Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben laut US-Präsident Donald Trump zugestimmt, ihre Angriffe auf die Energie-Infrastruktur des jeweils anderen Staates einzustellen. Mit "sofortiger Wirkung" gelte eine "Energie-Waffenruhe" im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, erklärte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Kiew befürworte den Vorschlag, Moskau müsse ihn aber ebenfalls unterstützen, erklärte Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj in Folge auf Facebook.

AMS-Chef Kopf für höheres Pensionsantrittsalter

Wien - Der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, plädiert erneut für eine Anhebung des Pensionsalters. "Irgendwann schlägt Mathematik Ideologie", meinte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". "So unangenehm das ist: Politik muss halt auch Notwendiges tun und nicht nur Populäres. Das ist halt so." Noch nicht dramatisch sah Kopf die Veränderungen in der Arbeitswelt durch Künstliche Intelligenz (KI): "Bisher ist nichts passiert."

Teilergebnisse: Slowenen für Abschaffung von Rundfunkgebühr

Ljubljana - Slowenien nimmt Kurs auf eine Abschaffung der Rundfunkgebühr. Bei einer Volksbefragung hat sich am Sonntag eine Mehrheit für einen entsprechenden Vorschlag der Mitte-Rechts-Regierung abgezeichnet. Nach Auszählung von knapp drei Viertel der Stimmen lagen die Gegner des Rundfunkbeitrags mit 52,2 Prozent der Stimmen in Führung. Die Initiative geht auf die pro-russische populistische Partei Resnica (Wahrheit) zurück, die im Vorjahr ein entsprechendes Volksbegehren lanciert hatte.

Polen: Festnahme nach geplantem Anschlag auf Tusk

Warschau - Nach einem geplanten Anschlag auf Polens Regierungschef Donald Tusk hat die Polizei einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen. "Der Mann, der mit einem Attentat gedroht hat, ist festgenommen worden", schrieb Tusk am Sonntag im Onlinedienst X. Er dankte der Polizei für ihr "schnelles und entschlossenes Eingreifen". Zuvor hatten die Sicherheitsbehörden zudem Hinweise, dass auch Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ein Ziel sein könnte.

Papst kündigt Lungenoperation wegen entdeckten Knotens an

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat am Sonntag angekündigt, dass er sich einem operativen Eingriff an der Lunge unterziehen werde. Bei ihm sei ein Knoten in einem frühen Stadium und an einer klar begrenzten Stelle entdeckt worden, erklärte das Kirchenoberhaupt beim Angelusgebet. "Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht. Deshalb habe ich mich auf ihren Rat hin entschieden, mich operieren zu lassen, um den Knoten entfernen zu lassen", sagte der Papst.

Dutzende Tote nach Luftangriff im Sudan

Khartum - Bei einem Luftangriff nahe der Grenze zu Ägypten sind im Sudan nach Angaben des Mediziner-Netzwerkes Sudan Doctors Network Dutzende Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Ziel des Angriffs seien Goldabbaustätten gewesen, berichtete die Organisation. Eine andere Organisation, die Darfur Victims Advocacy, sprach von 200 Toten und etwa 120 Verletzten.

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red