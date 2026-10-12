EU will Riesenpaket mit Russland-Sanktionen beschließen

Luxemburg - Die EU-Außenminister wollen am Montag bei einem Treffen in Luxemburg zahlreiche neue Personen und Organisationen wegen ihrer Unterstützung für Russlands Kriegsmaschinerie sanktionieren. Laut EU-Beamten sind knapp 1.600 Akteure mit Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex des Landes betroffen. Aus Österreich reist Staatssekretär Josef Schellhorn an. Er vertritt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die ihren britischen Amtskollegen Ed Miliband in London besucht.

Justiz protestiert die ganze Woche

Wien - Ab Montag steht die Justiz für eine Woche still. Aus Protest gegen die hohe Arbeitsbelastung werden mit Ausnahme von dringenden Haftsachen und unaufschiebbaren Angelegenheiten keine Verhandlungen durchgeführt, keine Entscheidungen ausgefertigt und keine Antragstermine vergeben. Stattdessen informieren Justizvertreterinnen und -vertreter im Laufe der Woche in zahlreichen Gerichten im ganzen Land über ihren Arbeitsalltag und ihre politischen Forderungen.

Trump: "Energie-Waffenruhe" zwischen Russland und Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben laut US-Präsident Donald Trump zugestimmt, ihre Angriffe auf die Energie-Infrastruktur des jeweils anderen Staates einzustellen. Mit "sofortiger Wirkung" gelte eine "Energie-Waffenruhe" im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, erklärte Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Kiew befürworte den Vorschlag, Moskau müsse ihn aber ebenfalls unterstützen, erklärte Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj in Folge auf Facebook.

Drittwärmster September seit Aufzeichnungsbeginn in Europa

Bonn - Im September haben sich in Europa die ungewöhnlich warmen und trockenen Bedingungen des Sommers fortgesetzt. In Westeuropa war es gemeinsam mit dem September 2023 der wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitteilte. Die Temperatur lag 2,51 Grad über dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Die Region hatte zuvor bereits ihren wärmsten Sommer seit Messbeginn erlebt. Für Europa insgesamt war es der drittwärmste September.

Wirtschaftsnobelpreis wird am Montag vergeben

Stockholm - Am Montag wird der Wirtschaftsnobelpreis vergeben. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an drei Forscher, die in den USA und Europa tätig sind. Zur Hälfte ging er an den US-Israeli und Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, der in den USA forscht, und zur anderen Hälfte an die Wachstumsforscher Philippe Aghion, der in Frankreich arbeitet, sowie an den Kanadier Peter Howitt, der in den USA tätig ist.

Meinl-Reisinger besucht britischen Amtskollegen Miliband

London/Wien/Luxemburg - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist am Montag nach London, wo sie ihren britischen Amtskollegen Ed Miliband treffen wird. Am Dienstag ist in Folge ein Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-No�l Barrot in Paris geplant. Die Besuche reihen sich laut Außenministerium (BMEIA) in einen intensiven vorbereitenden Austausch mit den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats ein, bevor Österreich darin im Jänner 2027 einen nichtständigen Sitz übernimmt.

Hauchdünne Mehrheit gegen Rundfunkgebühr in Slowenien

Ljubljana - Denkbar knapp ist am Sonntag ein Referendum über die Abschaffung der Rundfunkgebühr in Slowenien ausgegangen. 50,09 Prozent haben sich bei einer Volksbefragung hinter einen entsprechenden Vorschlag der Mitte-Rechts-Regierung gestellt, der auf eine Initiative der pro-russischen populistischen Partei Resnica (Wahrheit) zurückgeht. Das knappe Ergebnis lässt eine tatsächliche Abschaffung des Beitrags ungewiss erscheinen, zumal das Referendum rechtlich nicht verbindlich ist.

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red