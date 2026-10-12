EU will Riesenpaket mit Russland-Sanktionen beschließen

Luxemburg - Die EU-Außenminister wollen am Montag bei einem Treffen in Luxemburg zahlreiche neue Personen und Organisationen wegen ihrer Unterstützung für Russlands Kriegsmaschinerie sanktionieren. Laut EU-Beamten sind knapp 1.600 Akteure mit Verbindungen zum militärisch-industriellen Komplex des Landes betroffen. Aus Österreich reist Staatssekretär Josef Schellhorn an. Er vertritt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die ihren britischen Amtskollegen Ed Miliband in London besucht.

Bas tritt als SPD-Parteichefin und Arbeitsministerin zurück

Berlin - Eine Woche nach dem angekündigten Teil-Rückzug von SPÖ-Andreas Babler hat die SPD-Co-Vorsitzende und deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas überraschend ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sie begründete den Schritt in einer öffentlichen Mitteilung mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit öffentlichen Angriffen auf sich, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, der Union. Der frühere rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer soll nun Arbeitsminister werden.

Weltweite Armut steigt erstmals seit 2010 wieder an

New York - Die weltweite Armut hat erstmals seit Einführung des entsprechenden Armutsindex im Jahr 2010 wieder zugenommen. Laut dem am Montag veröffentlichten Armutsbericht des UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP) leben inzwischen 1,2 Milliarden Menschen in sogenannter multidimensionaler Armut. Das sind 51,5 Millionen mehr als im Vorjahr.

Justiz protestiert die ganze Woche

Wien - Ab Montag steht die Justiz für eine Woche still. Aus Protest gegen die hohe Arbeitsbelastung werden mit Ausnahme von dringenden Haftsachen und unaufschiebbaren Angelegenheiten keine Verhandlungen durchgeführt, keine Entscheidungen ausgefertigt und keine Antragstermine vergeben. Stattdessen informieren Justizvertreterinnen und -vertreter im Laufe der Woche in zahlreichen Gerichten im ganzen Land über ihren Arbeitsalltag und ihre politischen Forderungen.

Houthis bekennen sich zu neuem Angriff auf Flughafen Riad

Sanaa/Damaskus - Die Houthis haben erneut einen Angriff auf die saudi-arabische Hauptstadt für sich reklamiert. Houthi-Militärsprecher Yahya Saree sagte am Sonntag, die Miliz habe eine ballistische Rakete auf den Flughafen King Khalid in Riad abgefeuert. Die Türkei, Pakistan, Ägypten und Saudi-Arabien verurteilten die Angriffe. Der Außenminister von Saudi-Arabien, Prinz Faisal bin Farhan, und sein iranischer Amtskollege Abbas Araqchi berieten indes erstmals über die jüngste Eskalation.

Meinl-Reisinger besucht britischen Amtskollegen Miliband

London/Wien/Luxemburg - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist am Montag nach London, wo sie ihren britischen Amtskollegen Ed Miliband treffen wird. Am Dienstag ist in Folge ein Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-No�l Barrot in Paris geplant. Die Besuche reihen sich laut Außenministerium (BMEIA) in einen intensiven vorbereitenden Austausch mit den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats ein, bevor Österreich darin im Jänner 2027 einen nichtständigen Sitz übernimmt.

Wirtschaftsnobelpreis wird am Montag vergeben

Stockholm - Am Montag wird der Wirtschaftsnobelpreis vergeben. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an drei Forscher, die in den USA und Europa tätig sind. Zur Hälfte ging er an den US-Israeli und Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, der in den USA forscht, und zur anderen Hälfte an die Wachstumsforscher Philippe Aghion, der in Frankreich arbeitet, sowie an den Kanadier Peter Howitt, der in den USA tätig ist.

Stark eingeschränkter Betrieb am Bahnhof Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Der Zugverkehr im Bahnhof Wiener Neustadt ist wegen einer beschädigten Oberleitung nur stark einschränkt möglich. Das teilte die ÖBB in der Nacht auf Montag in einer Aussendung mit. Voraussichtlich den ganzen Montag komme es im Fernverkehr zu Ausfällen und deutlichen Verspätungen. Für den Nahverkehr sei ein Ersatz mit Bussen eingerichtet worden, hieß es. Fahrgäste müssen mit längeren Reisezeiten rechnen und sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red