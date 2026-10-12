EU verhängt Rekord-Sanktionen gegen russische Kriegshelfer

Luxemburg - Die Europäische Union verhängt neue Sanktionen gegen eine Rekordzahl von Unterstützern der russischen Kriegsmaschinerie. Die EU-Außenminister beschlossen, knapp 1.600 Personen, Unternehmen und andere Organisationen mit Strafmaßnahmen zu belegen, wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Montag mitteilte. Österreich war mit Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) beim EU-Außenministerrat in Luxemburg vertreten.

Eisenbahner eröffnen Herbstlohnrunde

Wien - Die Herbstlohnrunde wird am Montagnachmittag von den Eisenbahnern und nicht wie traditionell von den Metallern eröffnet, weil sich die Sozialpartner im Vorjahr auf einen zweijährigen "Krisenabschluss" für die Metallbranche geeinigt haben. Der Eisenbahn-Kollektivvertrag gilt für 55.000 Beschäftigte in insgesamt 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen. Im Vorfeld hat die Gewerkschaft vida eine Inflationsabgeltung und ein Reallohnplus gefordert.

Justiz protestiert die ganze Woche

Wien - Ab Montag steht die Justiz für eine Woche still. Aus Protest gegen die hohe Arbeitsbelastung werden mit Ausnahme von dringenden Haftsachen und unaufschiebbaren Angelegenheiten keine Verhandlungen durchgeführt, keine Entscheidungen ausgefertigt und keine Antragstermine vergeben. Stattdessen informieren Justizvertreterinnen und -vertreter im Laufe der Woche in zahlreichen Gerichten im ganzen Land über ihren Arbeitsalltag und ihre politischen Forderungen.

Houthis bekennen sich zu neuem Angriff auf Flughafen Riad

Sanaa/Damaskus - Die Houthis haben erneut einen Angriff auf die saudi-arabische Hauptstadt für sich reklamiert. Houthi-Militärsprecher Yahya Saree sagte am Sonntag, die Miliz habe eine ballistische Rakete auf den Flughafen King Khalid in Riad abgefeuert. Die Türkei, Pakistan, Ägypten und Saudi-Arabien verurteilten die Angriffe. Der Außenminister von Saudi-Arabien, Prinz Faisal bin Farhan, und sein iranischer Amtskollege Abbas Araqchi berieten indes erstmals über die jüngste Eskalation.

Slowenen wollen an Rundfunkgebühr festhalten

Ljubljana - Ein halbes Jahr nach einem ähnlichen Votum in der Schweiz haben auch die Sloweninnen und Slowenen für eine Beibehaltung der Rundfunkgebühr gestimmt, wenn auch äußerst knapp. Eine Volksbefragung der Mitte-Rechts-Regierung zur Abschaffung des Beitrags ist am Sonntag mit 50,04 Prozent der Stimmen abgelehnt worden. Bei einer Rekordbeteiligung von 54,6 Prozent gaben rund 700 Stimmen den Ausschlag. Umfragen hatten ein klares Ja für die Abschaffung erwarten lassen.

Bas tritt als SPD-Parteichefin und Arbeitsministerin zurück

Berlin - Eine Woche nach dem angekündigten Teil-Rückzug von SPÖ-Andreas Babler hat die SPD-Co-Vorsitzende und deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas überraschend ihren Rücktritt bekanntgegeben. Sie begründete den Schritt in einer öffentlichen Mitteilung mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit öffentlichen Angriffen auf sich, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, der Union. Der frühere rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer soll nun Arbeitsminister werden.

Meinl-Reisinger besucht britischen Amtskollegen Miliband

London/Wien/Luxemburg - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist am Montag nach London, wo sie ihren britischen Amtskollegen Ed Miliband treffen wird. Am Dienstag ist in Folge ein Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-No�l Barrot in Paris geplant. Die Besuche reihen sich laut Außenministerium (BMEIA) in einen intensiven vorbereitenden Austausch mit den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats ein, bevor Österreich darin im Jänner 2027 einen nichtständigen Sitz übernimmt.

Wirtschaftsnobelpreis wird am Montag vergeben

Stockholm - Am Montag wird der Wirtschaftsnobelpreis vergeben. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an drei Forscher, die in den USA und Europa tätig sind. Zur Hälfte ging er an den US-Israeli und Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, der in den USA forscht, und zur anderen Hälfte an die Wachstumsforscher Philippe Aghion, der in Frankreich arbeitet, sowie an den Kanadier Peter Howitt, der in den USA tätig ist.

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red