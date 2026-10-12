EU verhängt Rekord-Sanktionen gegen russische Kriegshelfer

Luxemburg - Die Europäische Union verhängt neue Sanktionen gegen eine Rekordzahl von Unterstützern der russischen Kriegsmaschinerie. Die EU-Außenminister beschlossen, knapp 1.600 Personen, Unternehmen und andere Organisationen mit Strafmaßnahmen zu belegen, wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Montag mitteilte. Österreich war mit Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) beim EU-Außenministerrat in Luxemburg vertreten.

Wirtschaftsnobelpreis für Robert Hall und Michael Woodford

Stockholm - Der Wirtschaftsnobelpreis 2026 geht an die US-Ökonomen Robert E. Hall und Michael Woodford. Die an den US-Universitäten Stanford bzw. Columbia tätigen Wissenschafter werden für ihre "mikroökonomischen Grundlagen der makroökonomischen Stabilisierung" ausgezeichnet, gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.

Justiz protestiert gegen "eklatante Unterbesetzung"

Wien - Die Justiz steht diese Woche de facto still. Aus Protest gegen die hohe Arbeitsbelastung finden mit Ausnahme von dringenden Haftsachen und aus anderweitigen unaufschiebbaren Gründen keine Verhandlungen statt. Entscheidungen werden nicht ausgefertigt, Antragstermine nicht vergeben. Zum Auftakt der "Protestwoche" bekräftigten die Richtervereinigung, die Staatsanwälte-Vereinigung und die Bundesvertretung Richter und Staatsanwälte in der GÖD die "eklatante Unterbesetzung".

Reform der Stromnetztarife ab 1. Jänner 2027 in Kraft

Wien - Die E-Control hat am Montag die neue Grundsatzverordnung für die Stromnetztarife erlassen, die ab 1. Jänner 2027 gelten sollen. Spätestens ab Mitte 2028 müssen alle Netzbetreiber auf das neue Tarifsystem umstellen. Die für Haushalte und kleine Gewerbekunden wichtigste Änderung betrifft die Einführung eines Leistungspreises, der es teurer macht, große Stromverbraucher wie E-Autos mit voller Leistung zu laden. Die Netzausbaukosten sollen so um 300 Mio. Euro jährlich sinken.

Komiker Russell Brand wegen Vergewaltigung vor Gericht

London - Mit der Auswahl der Geschworenen hat am Montag in London ein Vergewaltigungsprozess gegen den britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand begonnen. Sechs Frauen werfen dem Ex-Mann von US-Popstar Katy Perry in dem Verfahren sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. Der 51-Jährige weist die Vorwürfe zurück. Der Angeklagte erschien zum Prozessauftakt mit Sonnenbrille, grauem Anzug und Seidentuch unter weit geöffnetem weißen Hemd.

Totschnig will nach Aus für Ardo-Werk Perspektive schaffen

Groß-Enzersdorf - Nachdem sich die belgische Ardo-Gruppe in einem Antwortbrief an die Bundesregierung zu einem Hilfs- und Subventionspaket ablehnend gezeigt hat, scheint das Aus für das Tiefkühlwerk in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich besiegelt. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) möchte nun "eine Perspektive schaffen", für "die Bauern bis hin zu den Konsumenten", sagte der Ressortchef am Montag am Rande des Treffens der EU-Umweltministerinnen und -minister in Luxemburg.

Parteitag entscheidet zum Jahreswechsel über neue SPD-Spitze

Berlin - Die mitregierenden deutschen Sozialdemokraten wählen um den Jahreswechsel eine neue Führung. Dies kündigte SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil am Montag nach dem Rücktritt seiner Ko-Chefin Bärbel Bas an. Beim Parteitag werde "die gesamte Führungsriege der SPD zur Wahl anstehen", sagte Klingbeil. Er steht nach einer Serie von Wahlniederlagen massiv unter Druck. Als mögliche Nachfolgerin wird die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, gehandelt.

Slowenen wollen an Rundfunkgebühr festhalten

Ljubljana - Ein halbes Jahr nach einem ähnlichen Votum in der Schweiz haben auch die Sloweninnen und Slowenen für eine Beibehaltung der Rundfunkgebühr gestimmt, wenn auch äußerst knapp. Eine Volksbefragung der Mitte-Rechts-Regierung zur Abschaffung des Beitrags ist am Sonntag mit 50,04 Prozent der Stimmen abgelehnt worden. Bei einer Rekordbeteiligung von 54,6 Prozent gaben rund 700 Stimmen den Ausschlag. Umfragen hatten ein klares Ja für die Abschaffung erwarten lassen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red