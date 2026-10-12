Justiz protestiert gegen "eklatante Unterbesetzung"

Wien - Die Justiz steht diese Woche de facto still. Aus Protest gegen die hohe Arbeitsbelastung finden mit Ausnahme von dringenden Haftsachen und aus anderweitigen unaufschiebbaren Gründen keine Verhandlungen statt. Entscheidungen werden nicht ausgefertigt, Antragstermine nicht vergeben. Zum Auftakt der "Protestwoche" bekräftigten die Richtervereinigung, die Staatsanwälte-Vereinigung und die Bundesvertretung Richter und Staatsanwälte in der GÖD die "eklatante Unterbesetzung".

Wirtschaftsnobelpreis für Robert Hall und Michael Woodford

Stockholm - Der Wirtschaftsnobelpreis 2026 geht an die US-Ökonomen Robert E. Hall und Michael Woodford. Die an den US-Universitäten Stanford bzw. Columbia tätigen Wissenschafter werden für ihre "mikroökonomischen Grundlagen der makroökonomischen Stabilisierung" ausgezeichnet, gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.

Langjähriger "Jedermann"-Regisseur Gernot Friedel gestorben

Salzburg/Innsbruck - Der österreichische Theater-, Film- und Fernsehregisseur Gernot Friedel, in der breiten Öffentlichkeit vor allem für seine langjährige Regie (1984-2001) beim "Jedermann" der Salzburger Festspiele bekannt geworden, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 85 Jahren im Kreise der Familie in Wien. Das gab seine Familie am Montag gegenüber der APA bekannt. Die Beerdigung soll im kleinen Kreis in Innsbruck stattfinden.

Züge fahren nach Unfall in Wiener Neustadt wieder

Wiener Neustadt - Eine stark beschädigte Oberleitung in Wiener Neustadt hat am Montag zu zahlreichen Zugausfällen und erheblichen Verspätungen geführt. Tausende Passagiere waren betroffen. Grund für die Einschränkungen war, dass zwei Güterwagen gegen 1.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache beim Ausfahrtsbahnhof Wiener Neustadt entrollt und entgleist waren. Verletzt wurde niemand. Am späten Nachmittag werde der Zugverkehr wieder weitgehend aufgenommen, informierten die ÖBB in einer Aussendung.

Meinl-Reisinger sieht viel Kooperationspotenzial mit London

London/Wien/Luxemburg - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Montag in London ihren britischen Amtskollegen Ed Miliband getroffen. Es sei ihr sehr wichtig, in Vorbereitung auf die Teilnahme Österreichs als nichtständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates ab 2027, die Gespräche mit den ständigen Mitgliedern zu suchen. Mit London sehe sie viel Potenzial für Zusammenarbeit, sagte Meinl-Reisinger im Anschluss. Nach Russland werde sie aber nicht reisen, kündigte die Außenministerin an.

Grüne wollen kostenfreien Arztbesuch garantieren

Wien - Die Grünen wollen gegen durchgesickerte Einsparungsvorschläge bei der Gesundheitskasse parlamentarisch vorgehen: Ein Dringlicher Antrag sieht vor, den kostenfreien Arztbesuch künftig zu garantieren, kündigte deren stellvertretende Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Montag in einer Pressekonferenz vor der Plenarsitzung an. Ein von den Grünen selbst publik gemachtes Papier der ÖGK-Dienstgeberseite sieht ein Aus der Wahlarzt-Kostenerstattung und Selbstbehalte beim Arzt vor.

Haus von Trump-Kritikerin Ilhan Omar durchsucht

Washington - In den USA haben Ermittler am Montag das Haus der prominenten demokratischen Kongressabgeordneten Ilhan Omar in der Hauptstadt Washington durchsucht. Wie der Sender Fox News berichtete, ging es bei der Razzia bei der ausgewiesenen Kritikerin von Präsident Donald Trump um den Vorwurf, Omars inzwischen verstorbener Vater habe bei der Einbürgerung seiner Tochter falsche Angaben in den Unterlagen gemacht, als diese noch ein Kind war.

Spitaleinlieferung von Papst Leo am Dienstagvormittag

Vatikanstadt - Die Einlieferung des Papstes Leo XIV. in das Agostino-Gemelli-Krankenhaus in Rom zur Entfernung eines Lungenknotens im frühen Stadium wird am späten Dienstagvormittag erfolgen. Wann genau der Eingriff stattfindet, wurde vom Vatikan nicht mitgeteilt. Der Spitalsaufenthalt des Papstes dürfte eine Woche dauern.

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red