Justiz protestiert gegen "eklatante Unterbesetzung"

Wien - Die Justiz steht diese Woche de facto still. Aus Protest gegen die hohe Arbeitsbelastung finden mit Ausnahme von dringenden Haftsachen und aus anderweitigen unaufschiebbaren Gründen keine Verhandlungen statt. Entscheidungen werden nicht ausgefertigt, Antragstermine nicht vergeben. Zum Auftakt der "Protestwoche" bekräftigten die Richtervereinigung, die Staatsanwälte-Vereinigung und die Bundesvertretung Richter und Staatsanwälte in der GÖD die "eklatante Unterbesetzung".

Für Burnham steht wohl Iran hinter Militärbasis-Vorfall

London - Hinter dem Vorfall bei einer US-Militärbasis in England steckt nach Ansicht des britischen Premiers Andy Burnham mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Iran. "Ich kann unsere Einschätzung bestätigen, dass der Anschlag höchstwahrscheinlich im Iran koordiniert und mit ziemlicher Sicherheit von der Islamischen Revolutionsgarde des Iran geleitet wurde", sagte er am Montag im Parlament in London. Burnham kündigte außerdem Sanktionen gegen Teheran an.

Meinl-Reisinger sieht viel Kooperationspotenzial mit London

London/Wien/Luxemburg - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Montag in London ihren britischen Amtskollegen Ed Miliband getroffen. Es sei ihr sehr wichtig, in Vorbereitung auf die Teilnahme Österreichs als nichtständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates ab 2027, die Gespräche mit den ständigen Mitgliedern zu suchen. Mit London sehe sie viel Potenzial für Zusammenarbeit, sagte Meinl-Reisinger im Anschluss. Nach Russland werde sie aber nicht reisen, kündigte die Außenministerin an.

Spitaleinlieferung von Papst Leo am Dienstagvormittag

Vatikanstadt - Die Einlieferung des Papstes Leo XIV. in das Agostino-Gemelli-Krankenhaus in Rom zur Entfernung eines Lungenknotens im frühen Stadium wird am späten Dienstagvormittag erfolgen. Wann genau der Eingriff stattfindet, wurde vom Vatikan nicht mitgeteilt. Der Spitalsaufenthalt des Papstes dürfte eine Woche dauern. Alle Termine des Papstes wurden bis zum 20. Oktober abgesagt.

Selenskyj: USA müssen Energie-Waffenruhe durchsetzen

Belgorod/Charkiw (Charkow)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die USA aufgefordert, Russland zur Einhaltung der von US-Präsident Donald Trump verkündeten begrenzten Energie-Waffenruhe anzuhalten. "Wir warten darauf, welche konkreten Schritte die Amerikaner bereit sind zu unternehmen", sagte Selenskyj am Montag in einer per Video auf dem Warschauer Sicherheitsforum übertragenen Rede. Der Kreml wollte sich zunächst nicht zur von Trump verkündeten Energie-Waffenruhe äußern.

Grüne wollen kostenfreien Arztbesuch garantieren

Wien - Die Grünen wollen gegen durchgesickerte Einsparungsvorschläge bei der Gesundheitskasse parlamentarisch vorgehen: Ein Dringlicher Antrag sieht vor, den kostenfreien Arztbesuch künftig zu garantieren, kündigte deren stellvertretende Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Montag in einer Pressekonferenz vor der Plenarsitzung an. Ein von den Grünen selbst publik gemachtes Papier der ÖGK-Dienstgeberseite sieht ein Aus der Wahlarzt-Kostenerstattung und Selbstbehalte beim Arzt vor.

Höhlenforscher in Italien nach 27 Stunden gerettet

Rom - Ein mehr als 27 Stunden in einer Höhle auf Sardinien eingeschlossener Höhlenforscher ist am Montag gerettet worden. Der 31 Jahre alte Italiener wurde von Einsatzkräften der Berg- und Höhlenrettung sowie der Feuerwehr aus den Geröllmassen befreit, wie die Rettungskräfte mitteilten. Der Mann saß nach einem Hangrutsch seit Sonntagnachmittag in zehn Metern Tiefe fest. Dieser verschüttete den Eingang zu der Höhle bei Urzulei im Osten der italienischen Mittelmeerinsel.

Toter und Verletzte in Israel nahe der Grenze zum Libanon

Beirut - Im Norden Israels ist bei der Explosion eines mutmaßlichen Blindgängers der Hisbollah israelischen Medien zufolge eine Person ums Leben gekommen. Mehrere seien verletzt worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom Montagnachmittag mit. Acht Menschen mussten demnach direkt vor Ort mit schweren und mittelschweren Verletzungen behandelt werden. Israelische Medien meldeten unter Berufung auf den Rettungsdienst, eine Person sei schließlich für tot erklärt worden.

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red