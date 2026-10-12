Justiz protestiert gegen "eklatante Unterbesetzung"

Wien - Die Justiz steht diese Woche de facto still. Aus Protest gegen die hohe Arbeitsbelastung finden mit Ausnahme von dringenden Haftsachen und aus anderweitigen unaufschiebbaren Gründen keine Verhandlungen statt. Entscheidungen werden nicht ausgefertigt, Antragstermine nicht vergeben. Zum Auftakt der "Protestwoche" bekräftigten die Richtervereinigung, die Staatsanwälte-Vereinigung und die Bundesvertretung Richter und Staatsanwälte in der GÖD die "eklatante Unterbesetzung".

Eisenbahner eröffneten Herbstlohnrunde

Wien - Die Eisenbahner und nicht wie traditionell die Metaller haben am Montagnachmittag die Herbstlohnrunde eröffnet, weil sich die Sozialpartner im Vorjahr auf einen zweijährigen "Krisenabschluss" für die Metallbranche geeinigt haben. Der Eisenbahn-Kollektivvertrag gilt für 55.000 Beschäftigte in insgesamt 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen. Im Vorfeld hat die Gewerkschaft vida eine Inflationsabgeltung und ein Reallohnplus gefordert.

Zwei Tote nach russischem Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. "Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass auf Russland mehr Druck ausgeübt werden muss", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Moskau verlängere den Krieg und schicke als Antwort auf den US-Vorschlag einer Energiewaffenruhe weitere Drohnen. Es sei Stärke notwendig, um Russland zu einem Kriegsende zu zwingen, forderte der ukrainische Staatschef.

Selenskyj: USA müssen Energie-Waffenruhe durchsetzen

Belgorod/Charkiw (Charkow)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die USA aufgefordert, Russland zur Einhaltung der von US-Präsident Donald Trump verkündeten begrenzten Energie-Waffenruhe anzuhalten. "Wir warten darauf, welche konkreten Schritte die Amerikaner bereit sind zu unternehmen", sagte Selenskyj am Montag in einer per Video auf dem Warschauer Sicherheitsforum übertragenen Rede. Der Kreml wollte sich zunächst nicht zur von Trump verkündeten Energie-Waffenruhe äußern.

Riad erneut von Explosionen erschüttert

Riad - Die saudi-arabische Hauptstadt Riad ist Montagabend erneut von mehreren heftigen Explosionen erschüttert worden. In einer Textnachricht waren die Bewohner kurz zuvor vor einer "feindlichen Bedrohung aus der Luft" gewarnt worden. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die jemenitische Houthi-Miliz erklärte, sie habe eine von den Houthis auf Riad abgefeuerte ballistische Rakete abgeschossen.

Für Burnham steht wohl Iran hinter Militärbasis-Vorfall

London - Hinter dem Vorfall bei einer US-Militärbasis in England steckt nach Ansicht des britischen Premiers Andy Burnham mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Iran. "Ich kann unsere Einschätzung bestätigen, dass der Anschlag höchstwahrscheinlich im Iran koordiniert und mit ziemlicher Sicherheit von der Islamischen Revolutionsgarde des Iran geleitet wurde", sagte Burnham am Montag im Parlament in London. Burnham kündigte außerdem Sanktionen gegen Teheran an.

Haus von Trump-Kritikerin Ilhan Omar durchsucht

Washington - US-Bundesbeamte haben Montagfrüh das Zuhause der prominenten demokratischen Abgeordneten Ilhan Omar im Großraum Washington durchsucht. Das berichteten unter anderem die Sender Fox News und NBC News unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Omar selbst sprach von "politischer Einschüchterung". Führende Demokraten im Repräsentantenhaus, darunter Minderheitsführer Hakeem Jeffries, nannten die Razzia beunruhigend.

Streikdrohung gefährdet Scala-Premiere

Mailand - Ein Arbeitskampf an der Mailänder Scala könnte die für den 20. Oktober geplante Premiere der Oper "Faust" von Charles Gounod gefährden. Die Beschäftigten des berühmten Opernhauses stimmten am Montag mit überwältigender Mehrheit für einen Streik im Tarifkonflikt. Unter mehr als 450 Beschäftigten gab es lediglich eine Gegenstimme und vier Enthaltungen, wie Medien berichteten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red