Eisenbahner eröffneten Herbstlohnrunde

Wien - Die Eisenbahner und nicht wie traditionell die Metaller haben am Montagnachmittag die Herbstlohnrunde eröffnet, weil sich die Sozialpartner im Vorjahr auf einen zweijährigen "Krisenabschluss" für die Metallbranche geeinigt haben. Der Eisenbahn-Kollektivvertrag gilt für 55.000 Beschäftigte in insgesamt 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen. Im Vorfeld hat die Gewerkschaft vida eine Inflationsabgeltung und ein Reallohnplus gefordert.

Strafe für Mord an Tupac wird verkündet

Las Vegas - Rund 30 Jahre nach dem Mord an US-Rapper Tupac Shakur soll am Dienstag (ab 19.30 Uhr MESZ) in Las Vegas das Strafmaß für den früheren Gang-Anführer Duane Davis (63) verkündet werden. Nach einem mehrwöchigen Prozess hatte es eine Jury vor rund sechs Wochen als erwiesen angesehen, dass Davis als Drahtzieher für den Tod des Rappers verantwortlich war. Davis hatte Berufung angekündigt.

Erneut Proteste gegen Kürzungen beim Uni-Budget

Wien - Bis Ende Oktober muss laut Gesetz feststehen, wie viel Geld die öffentlichen Unis für ihr nächstes Dreijahresbudget ab 2028 erhalten. Am Wochenende will die Regierung die Summe fixieren. Die Universitätenkonferenz (uniko) befürchtet wegen der Einsparungen im aktuellen Doppelbudget Einschnitte von rund einer Mrd. Euro bis 2030 und warnt vor massivem Stellenabbau. Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ruft heute erneut zum Protest, die Unis unterstützen die Aktion.

Acht Tote nach russischen Angriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen auf ein Wohnhochhaus nahe Kiew und andere Regionen in der Ukraine sind Behördenangaben zufolge mindestens acht Menschen getötet worden. In einem Vorort der Hauptstadt starben zwei Menschen bei dem Beschuss eines 25-stöckigen Gebäudes, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram mitteilt. Mindestens neun weitere Personen seien dort verletzt worden. Bei Angriffen in Charkiw, Donezk und Dnipro kamen mindestens sechs weitere Menschen ums Leben.

Riad erneut von Explosionen erschüttert

Riad - Die saudi-arabische Hauptstadt Riad ist Montagabend erneut von mehreren heftigen Explosionen erschüttert worden. In einer Textnachricht waren die Bewohner kurz zuvor vor einer "feindlichen Bedrohung aus der Luft" gewarnt worden. "Bitte bleiben Sie ruhig, halten Sie sich in Innenräumen oder an einem sicheren Ort abseits von Fenstern und Türen auf", hieß es darin. Die Houthi-Miliz aus dem Jemen erklärte, sie habe erneut den internationalen Flughafen in Riad angegriffen.

Kreml liefert seit 2022 für 286 Mrd. Euro Öl und Gas in EU

EU-weit/Brüssel - Trotz der gegen Russland verhängten Sanktionen hat das Land nach eigenen Angaben seit 2022 Erdöl und Erdgas im Wert von mehr als 320 Milliarden US-Dollar an EU-Länder verkauft. "Diese Zahl beläuft sich für den Zeitraum von 2022 bis heute auf 320,7 Milliarden US-Dollar (rund 286 Mrd Euro)", sagte der für Energie zuständige russische Vizeregierungschef Alexander Nowak am Montag im Fernsehen. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres sollen 21,3 Mrd. Dollar geflossen sein.

Tote und Vermisste nach Unwettern in Mexiko

Puerto Vallarta - Nach Unwettern im Zusammenhang mit zwei Wirbelstürmen sind in Mexiko mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und zehn weitere werden vermisst. Ein älterer Mann starb nach Angaben der Gouverneurin Evelyn Salgado im Bundesstaat Guerrero an der Pazifikküste. Weiter nördlich, in Niederkalifornien, starb ein Mädchen, zehn weitere Menschen werden vermisst, wie die zuständige Gouverneurin Marina del Pilar mitteilte.

Meinl-Reisinger sieht viel Kooperationspotenzial mit London

London/Wien/Luxemburg - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Montag in London ihren britischen Amtskollegen Ed Miliband getroffen. Es sei ihr sehr wichtig, in Vorbereitung auf die Mitgliedschaft Österreichs im UNO-Sicherheitsrat ab 2027, die Gespräche mit den ständigen Mitgliedern zu suchen. Mit London sehe sie viel Potenzial für Zusammenarbeit, sagte Meinl-Reisinger im Anschluss. Nach Russland werde sie aber nicht reisen, kündigte die Außenministerin an.

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red