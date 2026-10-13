Europaminister diskutieren erneut EU-Budgetvorschläge

Brüssel/Luxemburg - Im Zentrum des Treffens der EU-Europaministerinnen und -minister am Dienstag in Luxemburg stehen die laufenden schwierigen Verhandlungen über das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034. Auch nach der Präsentation der neuen "Verhandlungsbox" der irischen Präsidentschaft, die Kürzungen am Kommissionsvorschlag vorsieht, liegen die Positionen weit auseinander. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hatte bereits am Samstag erklärt, dass der Plan "nicht reicht".

Papst Leo kommt zu Entfernung von Lungenknoten ins Spital

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. wird am Dienstag in das Agostino-Gemelli-Krankenhaus in Rom zwecks Entfernung eines Lungenknotens im frühen Stadium eingeliefert. Wann genau der Eingriff stattfindet, wurde vom Vatikan nicht mitgeteilt. Der Spitalsaufenthalt des Papstes dürfte eine Woche dauern. Alle Termine des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche wurden bis zum 20. Oktober abgesagt.

IWF rechnet 2027 mit stärkerem Wachstum der Weltwirtschaft

Bangkok - Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet erst nächstes Jahr wieder mit einem stärkeren Wachstum der Weltwirtschaft. Für dieses Jahr hob die Finanzorganisation ihre Prognose minimal auf 3,1 Prozent an, wie der IWF am Dienstag in Bangkok mitteilte. Für Österreich prognostiziert der IWF heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent und von 0,9 Prozent im kommenden Jahr.

Erneut Proteste gegen Kürzungen beim Uni-Budget

Wien - Bis Ende Oktober muss laut Gesetz feststehen, wie viel Geld die öffentlichen Unis für ihr nächstes Dreijahresbudget ab 2028 erhalten. Am Wochenende will die Regierung die Summe fixieren. Die Universitätenkonferenz (uniko) befürchtet wegen der Einsparungen im aktuellen Doppelbudget Einschnitte von rund einer Mrd. Euro bis 2030 und warnt vor massivem Stellenabbau. Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ruft heute erneut zum Protest, die Unis unterstützen die Aktion.

Tote und Vermisste nach Unwettern in Mexiko

Puerto Vallarta - Bei schweren Überschwemmungen durch die Wirbelstürme "Simon" und "Rachel" sind an der mexikanischen Pazifikküste mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Durch Tropensturm "Rachel" starben vier Mitglieder einer Familie, darunter zwei Kinder, wie die Staatsanwaltschaft des Teilstaates Baja California am Montag (Ortszeit) erklärte. Fünf weitere Menschen würden noch vermisst, 32 Menschen seien mit Hubschraubern gerettet worden.

Nur 47 Prozent der EU-Bürger für EU-Beitritt der Ukraine

EU-weit/Brüssel - Die Ukraine knüpft ihre Hoffnung auf Frieden an einen raschen EU-Beitritt - in den EU-Staaten sinkt dagegen die Unterstützung für eine schnelle Aufnahme. Einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zufolge wollen 83 Prozent der Ukrainer und Ukrainerinnen einen EU-Beitritt in den kommenden Jahren, aber nur noch 47 Prozent der EU-Bürger. Eine Mehrheit von 53 Prozent spricht sich dagegen aus.

Trotz weniger Firmeninsolvenzen keine Entspannung

Wien - Die Zahl der eröffneten Firmeninsolvenzen ist in den ersten drei Quartalen 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum laut AKV Europa leicht zurückgegangen. Von einer "nachhaltigen Entspannung" will der Kreditschutzverband bei einem Minus von 7,65 Prozent jedoch nicht sprechen. Grund dafür ist der deutliche Anstieg der Abweisungen mangels kostendeckenden Vermögens um rund 17 Prozent. Die Gesamtzahl der Firmeninsolvenzen erhöhte sich dadurch um 2,26 Prozent auf 5.389 Verfahren.

Mutmaßlicher Drohnenangriff auf zwei Schiffe vor Bulgarien

Sofia/Brüssel - Erneut sind bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff im Schwarzen Meer vor der Küste Bulgariens zwei Schiffe getroffen worden, eines ist gesunken. Um 01.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag sei ein erstes Signal "über ein in Seenot geratenes Schiff empfangen worden", schrieb Premier Rumen Radew auf Facebook. Die Besatzung konnte demnach gerettet werden. Ihren Angaben zufolge wurde das unter maltesischer Flagge fahrende und der Ukraine gehörende Schiff "von drei Drohnen" getroffen.

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red