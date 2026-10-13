Europaminister diskutieren erneut EU-Budgetvorschläge

Brüssel/Luxemburg - Im Zentrum des Treffens der EU-Europaministerinnen und -minister am Dienstag in Luxemburg stehen die laufenden schwierigen Verhandlungen über das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034. Auch nach der Präsentation der neuen "Verhandlungsbox" der irischen Präsidentschaft, die Kürzungen am Kommissionsvorschlag vorsieht, liegen die Positionen weit auseinander. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hatte bereits am Samstag erklärt, dass der Plan "nicht reicht".

Wiederkehr lässt Verbot von Smartglasses an Schulen prüfen

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) lässt ein Verbot von Smartbrillen an Schulen prüfen. Auslöser ist der Fall eines Buben, der trotz Verwarnungen auf das Tragen einer Datenbrille bestanden hatte. Er wurde schließlich der Schule verwiesen, der Rauswurf aber vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) wieder aufgehoben, weil kein konkretes Fehlverhalten feststellbar war. In Zukunft sollen Lehrkräfte rechtswidrige Aufzeichnungen und auch Schummelversuche unterbinden können.

Impfen in Apotheken soll einfachen Zugang sicherstellen

Wien - Die Grundsatzentscheidung zum Impfen in Apotheken ist von Regierungsseite gefallen, doch noch immer laufen die Verhandlungen für den geplanten Start im Jänner 2027. Der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) forderte am Dienstag bei einem Pressetermin in Wien, dass die gesetzlichen Grundlagen rasch geschaffen werden. Dieser Schritt würde einen niederschwelligen Zugang sicherstellen und nach internationalem Vorbild die Durchimpfungsraten anheben.

Erneut zwei Schiffe vor Bulgariens Küste angegriffen

Sofia/Brüssel - Erneut sind zwei Handelsschiffe im Schwarzen Meer vor der bulgarischen Küste angegriffen worden. Ein Schiff sei gesunken, schrieb Bulgariens Ministerpräsident Rumen Radew am Dienstag im Onlinedienst Facebook. Ein anderes Schiff sei offenbar von drei Drohnen getroffen worden. Die Besatzung sei gerettet worden. Die Ukraine und die EU verurteilten die Angriffe.

Papst Leo kommt zu Entfernung von Lungenknoten ins Spital

Vatikanstadt/Rom - Papst Leo XIV. wird am Dienstag in das Agostino-Gemelli-Krankenhaus in Rom zwecks Entfernung eines Lungenknotens im frühen Stadium eingeliefert. Wann genau der Eingriff stattfindet, wurde vom Vatikan nicht mitgeteilt. Der Spitalsaufenthalt des Papstes dürfte eine Woche dauern. Alle Termine des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche wurden bis zum 20. Oktober abgesagt. Höchste Sicherheitsvorkehrungen wurden wegen der Spitaleinlieferung des Papstes ergriffen.

Tote und Verletzte nach russischem Angriff in Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Bei dem Raketenangriff sei ein viergeschossiges Wohnhaus getroffen worden, teilten die ukrainischen Behörden mit. In den Trümmern des Hauses könnten noch Menschen verschüttet sein, hieß es. Rettungskräfte seien im Einsatz. Charkiw ist immer wieder das Ziel massiver russischer Luftangriffe.

Flussuferläufer ist Österreichs Vogel des Jahres

Wien - Der Flussuferläufer ist Österreichs Vogel des Jahres 2027. Mit der Wahl will die Organisation BirdLife Österreich auf die Gefährdung des selten gewordenen Bodenbrüters und den Verlust seiner natürlichen Lebensräume aufmerksam machen. Die Art gilt laut Österreichischer Ampelliste für den Vogelschutz als gefährdet, ihre Bestände haben sich nach starken Rückgängen zuletzt auf niedrigem Niveau stabilisiert, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

Nur 47 Prozent der EU-Bürger für EU-Beitritt der Ukraine

EU-weit/Brüssel - Die Ukraine knüpft ihre Hoffnung auf Frieden an einen raschen EU-Beitritt - in den EU-Staaten sinkt dagegen die Unterstützung für eine schnelle Aufnahme. Einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zufolge wollen 83 Prozent der Ukrainer und Ukrainerinnen einen EU-Beitritt in den kommenden Jahren, aber nur noch 47 Prozent der EU-Bürger. Eine Mehrheit von 53 Prozent spricht sich dagegen aus.

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red