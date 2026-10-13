Erneut Proteste gegen Kürzungen beim Uni-Budget

Wien - Bis Ende Oktober muss laut Gesetz feststehen, wie viel Geld die öffentlichen Unis für ihr nächstes Dreijahresbudget ab 2028 erhalten. Am Wochenende will die Regierung die Summe fixieren. Die Universitätenkonferenz (uniko) befürchtet wegen der Einsparungen im aktuellen Doppelbudget Einschnitte von rund einer Mrd. Euro bis 2030 und warnt vor massivem Stellenabbau. Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ruft heute erneut zum Protest, die Unis unterstützen die Aktion.

Europaminister diskutieren erneut EU-Budgetvorschläge

Brüssel/Luxemburg - Im Zentrum des Treffens der EU-Europaministerinnen und -minister am Dienstag in Luxemburg stehen die laufenden schwierigen Verhandlungen über das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034. Auch nach der Präsentation der neuen "Verhandlungsbox" der irischen Präsidentschaft, die Kürzungen am Kommissionsvorschlag vorsieht, liegen die Positionen weit auseinander. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hatte bereits am Samstag erklärt, dass der Plan "nicht reicht".

Hameseder fordert von NEOS bei Wehrersatzdienst Reset-Taste

Wien - Nach ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner nimmt nun auch Milizbeauftragter Erwin Hameseder die NEOS in Sachen Zivildienst-Verlängerung in die Pflicht. Hameseder, der auch der Wehrdienstkommission vorgesessen ist, drängt die Pinken darauf, "die Reset-Taste zu drücken, so wie es beim Thema Paketsteuer gemacht wurde". Schließlich gehe es um "nichts weniger als die strategische Weichenstellung für die Sicherheit Österreichs".

Benko stellt Antrag auf Fußfessel - Haftprüfung am Mittwoch

Innsbruck/Wien - Der in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko hat einen Antrag auf eine Fußfessel bzw. elektronisch überwachten Hausarrest gestellt. Sowohl Benkos Anwalt Norbert Wess als auch eine Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck bestätigten der APA am Dienstag Online-Berichte des "Kurier" und der "Kronen Zeitung". Der Gerichtstermin für die Haftprüfungsverhandlung war für Mittwoch in Innsbruck angesetzt.

Neue Blockaden und Demos bei Schülerprotesten in Frankreich

Paris - Von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg unterstützt, haben Schüler in Frankreich an einem neuen Protesttag am Dienstag viele Schulen landesweit blockiert. Rund 200 Oberschulen blieben nach Angaben der Regierung landesweit geschlossen. Offizielle Zahlen zu Blockadeaktionen gab es nicht. Für den Nachmittag sind zahlreiche Demos geplant. In Onlinediensten kursierte ein Aufruf zu einer nicht genehmigten Demonstration vor dem Amtssitz von Premier S�bastien Lecornu in Paris.

Umstrittenes "Kinderschutzgesetz" in Ungarn reformiert

Budapest - Das ungarische Parlament hat am Dienstag mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der Regierungspartei TISZA von Premier P�ter Magyar dem Gesetzentwurf über die Reformierung des umstrittenen Kinderschutzgesetzes zugestimmt. Neben den 139 Ja-Stimmen der TISZA-Abgeordneten votierten 51 Abgeordnete der Oppositionsparteien Fidesz und "Mi Haz�nk" (Unsere Heimat) mit Nein. Magyar nannte das Abstimmungsverhalten der Opposition auf Facebook eine "Schande".

Erneut zwei Schiffe vor Bulgariens Küste angegriffen

Sofia/Brüssel - Im Schwarzen Meer sind vor der bulgarischen Küste nach Angaben der Regierung in Sofia erneut zwei Handelsschiffe mit Drohnen angegriffen worden. Die Behörden starteten einen Such- und Rettungseinsatz, wie Ministerpräsident Rumen Radew der Nachrichtenagentur BTA zufolge erklärte. Die Angriffe, die sich in der exklusiven Wirtschaftszone des Landes und nahe am bulgarischen Hoheitsgebiet zutrugen, seien "absolut inakzeptabel".

Papst Leo zu Entfernung von Lungenknoten im Spital

Vatikanstadt/Rom/Wien - Papst Leo XIV. ist am Dienstag in das Agostino-Gemelli-Krankenhaus in Rom zwecks Entfernung eines Gewebeknotens an der Lunge im frühen Stadium eingeliefert worden. Der Eingriff wird noch am Dienstagnachmittag erfolgen, teilte der Vatikan mit. Operiert wird er von Stefano Margaritora, einem Experten für Thoraxchirurgie. Weitere Informationen zum Eingriff sollen am Dienstagabend geliefert werden. Der Spitalsaufenthalt des Papstes dürfte eine Woche dauern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red